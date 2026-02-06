청주시 돌봄 공백 없앤다…올해 첫 틈새 돌봄서비스 추진

틈새돌보미 73명 투입, 집 안 정리 정돈 등 지원

청주시청 임시청사.

청주시는 돌봄 사각지대에 놓인 어르신을 위해 올해 처음으로 ‘틈새돌봄서비스’를 시작한다고 6일 밝혔다.이 사업은 기존 돌봄서비스 이용 여부와 상관없이 돌봄 공백이 발생하는 어르신에게 추가 돌봄을 제공하는 게 핵심이다.서비스 중복 등의 사유로 돌봄을 받지 못하는 사례를 줄이려는 조치다. 현재 방문요양, 노인 맞춤형 돌봄서비스, 긴급돌봄 등은 중복해 서비스받을 수 없다. 방문요양의 경우 하루 3시간인데 나머지 시간은 돌봄이 필요해도 받을 수 없는 구조다.시는 틈새돌봄을 위해 간호사·간호조무사·물리치료사·요양보호사 등 보건·복지 분야 자격증 소지자 또는 관련기관 퇴직 전문 인력 73명을 ‘틈새돌보미’로 양성했다.이들은 가정 방문을 통해 생활환경 정리 정돈, 건강 상태 확인, 복약 지원, 정서적 지원 및 안전 확인 등의 서비스를 제공한다. 한 달에 20일 동안 하루 3시간씩 일하고 60만원을 받는다. 올해 사업 기간은 오는 11월까지다.틈새돌봄은 노인 일자리 사업과 연계되다 보니 틈새돌보미들은 모두 60세 이상이다.시 관계자는 “틈새돌봄을 신청하면 대상 여부를 심사해 서비스 지원이 결정된다”며 “사업성과를 분석해 청주형 통합돌봄 체계를 구축하겠다”고 말했다.청주 남인우 기자