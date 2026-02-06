사회 [속보] 2차 특검 권창영 “내란·계엄 가담행위 철저한 사실규명 필요” 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/02/06/20260206500030 URL 복사 댓글 0 이민영 기자 수정 2026-02-06 09:11 입력 2026-02-06 09:11 이미지 확대 이재명 대통령, 종합특검에 권창영 변호사 임명 이재명 대통령, 종합특검에 권창영 변호사 임명 (서울=연합뉴스) 청와대는 5일 이재명 대통령이 ‘윤석열·김건희에 의한 내란·외환 및 국정농단 행위의 진상규명을 위한 특별검사 임명 등에 관한 법률’에 따른 특별검사로 권창영 변호사(법무법인 지평)를 임명했다고 전했다. 2026.2.5 [연합뉴스 자료사진] photo@yna.co.kr(끝)<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 이민영 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 포항 지진의 진도는 규모 몇으로 측정됐나요? 5.4 5.8