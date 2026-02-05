[속보] 김포공항역서 70대 남성 흉기 난동…시민들에 제압돼

경찰 현행법 체포 후 특수협박 협의로 조사

이미지 확대 4일 지하철 김포골드라인 김포공항역 승강장에서 흉기를 들고 안전요원을 위협한 70대 남성이 시민들에 의해 제압된 뒤 경찰에 붙잡혔다. 2026.2.5 SBS 8뉴스 화면

지하철 김포골드라인 김포공항역 승강장에서 흉기를 들고 안전요원을 위협한 70대 남성이 시민들에 의해 제압된 뒤 경찰에 붙잡혔다.5일 경찰 등에 따르면 서울 강서경찰서는 특수협박 혐의를 받는 70대 남성 A씨를 현행범으로 체포해 조사하고 있다.A 씨는 전날 오후 7시쯤 김포골드라인 고촌역 방향 승강장에서 다른 승객과 실랑이를 벌이다가 이를 제지하러 온 안전요원을 흉기로 위협한 혐의를 받는다.당시 현장에 있던 시민 2명이 A 씨를 제압하면서 인명피해는 발생하지 않았다. 이후 신고를 받고 출동한 경찰은 A 씨를 현행범으로 체포하고 현장에서 흉기 2점을 추가로 회수했다.A 씨는 범행 당시 만취 상태였던 것으로 파악됐다. 경찰 조사에서도 A 씨는 “술에 취해 기억이 안 난다”고 진술한 것으로 전해졌다.한편 경찰은 검거를 도운 시민 2명에 대한 포상도 검토하고 있다.권윤희 기자