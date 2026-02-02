사회 [포토] ‘환상적인 설경’ 인제 비밀의 정원 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/02/02/20260202800003 URL 복사 댓글 0 수정 2026-02-02 15:03 입력 2026-02-02 15:02 1/ 6 이미지 확대 2일 오전 강원 인제군 남면 갑둔리 일명 ‘비밀의 정원’이 전날부터 쏟아진 폭설 이후 순백의 설경을 선사하고 있다. 2026.2.2 인제군 제공 이미지 확대 2일 오전 강원 인제군 남면 갑둔리 일명 ‘비밀의 정원’이 전날부터 쏟아진 폭설 이후 순백의 설경을 선사하고 있다. 2026.2.2 인제군 제공 이미지 확대 2일 오전 강원 인제군 남면 갑둔리 일명 ‘비밀의 정원’이 전날부터 쏟아진 폭설 이후 순백의 설경을 선사하고 있다. 2026.2.2 인제군 제공 이미지 확대 2일 오전 강원 인제군 남면 갑둔리 일명 ‘비밀의 정원’이 전날부터 쏟아진 폭설 이후 순백의 설경을 선사하고 있다. 2026.2.2 인제군 제공 이미지 확대 2일 오전 강원 인제군 남면 갑둔리 일명 ‘비밀의 정원’이 전날부터 쏟아진 폭설 이후 순백의 설경을 선사하고 있다. 2026.2.2 인제군 제공 이미지 확대 2일 오전 강원 인제군 남면 갑둔리 일명 ‘비밀의 정원’이 전날부터 쏟아진 폭설 이후 순백의 설경을 선사하고 있다. 2026.2.2 인제군 제공 2일 오전 강원 인제군 남면 갑둔리 일명 ‘비밀의 정원’이 전날부터 쏟아진 폭설 이후 순백의 설경을 선사하고 있다 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 기사에서 언급된 폭설이 내린 기간은? 전날부터 당일만