[속보] 경찰, 세종호텔 ‘복직 농성’ 노동자 등 12명 체포·연행

이미지 확대 고진수 민주노총 서비스연맹 관광레저산업노조 세종호텔지부장이 14일 서울 중구 세종호텔 앞 구조물에서 내려온 뒤 휠체어에 앉아 구호를 외치고 있다.

연합뉴스

세종호텔 복직을 요구하며 농성을 벌이던 해고 노동자들이 경찰에 체포됐다.경찰은 2일 업무방해와 퇴거불응 등의 혐의로 ‘세종호텔 정리해고 철회를 위한 공동대책위원회’ 운영위원 등 12명을 체포해 조사 중이다.체포된 인원에는 세종호텔 노조 고진수 지부장을 비롯한 조합원들이 포함된 것으로 전해졌다. 이들은 서울 중부경찰서와 남대문경찰서, 서대문경찰서 등으로 분산 이송됐다.세종호텔은 2021년 말 코로나19로 인한 경영난을 이유로 직원들을 정리해고했으며, 이후 노조는 호텔 앞에서 복직을 요구하는 농성을 이어왔다.지난달 14일 300일 넘게 고공농성을 벌이던 고 지부장이 지상으로 내려온 뒤 노조는 호텔 로비에서 농성을 진행해 왔다. 이에 호텔 내 입점 개인 사업자들은 로비 점거로 영업 피해를 보고 있다며 업무방해 등의 혐의로 노조 측을 고소한 상태다.노조는 호텔이 정리해고 이후 흑자를 기록하고 최대 객실 수익을 냈음에도 해고자를 복직시키지 않고 있다며, 즉각적인 교섭 재개와 해고자 전원 복직을 요구하고 있다.김유민 기자