사회 [포토] ‘겨울 바다 즐기는’ 서퍼들 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/02/01/20260201800002 URL 복사 댓글 0 수정 2026-02-01 16:37 입력 2026-02-01 16:37 1/ 5 이미지 확대 ‘겨울 서핑’1일 경북 포항시 북구 흥해읍 용한리 해수욕장에서 한 서퍼가 겨울 바다를 즐기고 있다. 2026.2.1 연합뉴스 이미지 확대 ‘겨울 바다 즐기는 서퍼들’1일 경북 포항시 북구 흥해읍 용한리 해수욕장에서 서퍼들이 겨울 바다를 즐기고 있다. 2026.2.1 연합뉴스 이미지 확대 ‘겨울 서핑 ’1일 경북 포항시 북구 흥해읍 용한리 해수욕장에서 서퍼들이 겨울 바다를 즐기고 있다. 2026.2.1 연합뉴스 이미지 확대 ‘겨울 바다 즐기는 서퍼들’1일 경북 포항시 북구 흥해읍 용한리 해수욕장에서 서퍼들이 겨울 바다를 즐기고 있다. 2026.2.1 연합뉴스 이미지 확대 ‘겨울 바다 즐기는 서퍼들’1일 경북 포항시 북구 흥해읍 용한리 해수욕장에서 서퍼들이 겨울 바다를 즐기고 있다. 2026.2.1 연합뉴스 1일 경북 포항시 북구 흥해읍 용한리 해수욕장에서 한 서퍼가 겨울 바다를 즐기고 있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 이 기사는 겨울철 서핑 활동을 다룬 뉴스인가? O X