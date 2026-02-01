[속보] ‘여성 전원 성폭력 의혹’ 색동원 사건 특별수사단 발족 “엄정 수사”

이미지 확대 경찰 자료사진. 연합뉴스

경찰이 장애 여성들에 대한 성폭력 의혹이 불거진 인천 강화도 중증장애인 시설 색동원 사건 진상 규명을 위한 특별수사단을 발족했다.경찰청은 1일 언론 공지를 통해 “국무총리 긴급 지시에 따라 지난달 31일 서울청 내에 ‘색동원 사건 특별수사단’을 구성했다”고 밝혔다.특수단은 서울청 생활안전교통부장을 단장으로 2개 수사팀 총 27명, 장애인 전담 조사인력(10개 해바라기 센터 근무 경찰관 47명), 성폭력상담센터 등 외부 전문가들로 구성됐다.경찰 관계자는 “성폭력, 학대, 보조금 유용 등 관련 혐의를 신속 엄정하게 수사하고, 피해자 보호 및 지원에도 최선을 다하겠다”고 밝혔다.앞서 색동원에서는 시설장 A씨가 시설에 거주하던 중증 장애 여성 전원을 성폭력 했다는 의혹이 제기됐다.경찰은 지난달 인천 강화군으로부터 제출받은 ‘인천 강화군 장애인 거주시설(색동원) 입소자 심층조사 보고서’를 토대로 수사를 벌이고 있다.보고서에서는 여성 장애인 17명 전원과 퇴소자 2명 등 19명이 입은 피해 진술이 담긴 것으로 전해졌다.김민석 국무총리는 지난달 30일 색동원 장애 여성 성폭력 의혹 사건과 관련, “국무총리실을 중심으로 범부처 합동 대응 태스크포스(TF)를 구성해 신속하고 철저하게 진상을 규명하라”고 긴급 지시한 바 있다.이정수 기자