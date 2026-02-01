메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내

포천 단독주택·연천 양계장서 불…50대 사망·병아리 5만마리 폐사

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
강남주 기자
수정 2026-02-01 09:50
입력 2026-02-01 09:50
이미지 확대
서울신문DB
서울신문DB


지난달 31일 경기 포천시 단독주택과 연천군 양계장에서 각각 화재가 발생해 50대 남성 1명이 숨지고 병아리 5만여 마리가 폐사했다.

1일 소방 당국에 따르면 전날 낮 12시 2분쯤 포천 영북면의 한 단독주택에서 불이 났다.

이 불로 집 안에 있던 50대 남성이 숨지고, 다른 거주자 6명은 자력으로 대피했다.

화재 당시 현장 진입로가 협소, 소방차 진입에 어려움을 겪는 동안 불은 주택 내부를 중심으로 빠르게 확산한 것으로 전해졌다.

소방 당국은 장비 18대와 인력 46명을 동원해 화재 발생 약 56분 만에 큰 불길을 잡았다.

같은 날 오후 7시 8분쯤에는 연천군 백학면의 한 양계장에서 불이 났다.

이 불로 건물 2개동(약 1800㎡)이 타고 병아리 약 5만 마리가 소사했으나 인명피해는 없었다.

소방 당국은 자세한 화재 원인을 조사하고 있다.

강남주 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
포천시 단독주택 화재에서 사망자가 발생했는가?
에디터 추천 인기 기사
많이 본 뉴스
포토 뉴스 페이지로 이동
1 / 5
오피니언
1 / 3
기획·연재
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기