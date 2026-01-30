세종 무공해차 1283대 구매 보조금…전기차 최대 754만원

조기 소진 방지, 상반기 70%·하반기 30% 배정

이미지 확대 충전 중인 전기차. 서울신문 DB

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

세종시가 올해 전기차와 수소차 등 무공해차 1283대에 대해 구매 보조금을 지원한다.30일 시에 따르면 수송부문 대기환경과 대기질 개선을 위해 내달 2일부터 상반기 무공해차 구매 보조금 신청을 받는다. 올해 구매 보조금은 총 140억원이며, 보급 물량은 전년 대비 2.5배 확대해 전기차 1227대, 수소차 56대 등 총 1283대다. 전기차는 승용 1138대·화물 60대·버스(승합) 9대·이륜 20대이고, 수소차는 승용 30대·버스 26대를 배정했다.시는 특정 시기에 보조금 조기 소진을 방지하고 연중 안정적인 수요 대응을 위해 상반기 70%, 하반기에 30%를 지원할 예정이다. 수요가 가장 많은 전기 승용차의 구매 부담을 줄이기 위해 시비 지원금을 인상해 최대 754만원을 지원한다. 올해부터 내연기관 차를 폐차·매매한 후 전기차를 구매하는 개인에게는 전환지원금을 최대 130만원 추가 지급한다.보조금 신청 대상은 60일 이상 세종에 거주하거나 사업장을 둔 개인·법인·공공기관 등이다.장애인·차상위 이하·국가유공자·소상공인·다자녀가구·생애 최초 차량 구매자·노후 경유 차 대체 구매자 등은 우선 지원한다. 무공해차 구매 예정자는 제작·수입사와 차량 계약을 체결하면서 보조금 신청 절차 대행을 요청할 수 있다.보조금은 내달 2일부터 선착순 접수하며 차량 출고·등록순으로 선정한다.김은희 세종시 환경정책과장은 “무공해차 보급 확대를 위해 실질적인 구매 혜택을 높이고 무공해차 전환의 문턱을 낮췄다”고 말했다.세종 박승기 기자