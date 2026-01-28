사회 만학도들의 소녀같은 웃음 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/01/28/20260128500196 URL 복사 댓글 0 도준석 기자 수정 2026-01-28 16:51 입력 2026-01-28 16:40 이미지 확대 영등포 늘푸름학교 졸업생들이 28일 서울 영등포구청 별관 대강당에서 열린 졸업식에서 재학시절 활동 영상을 보며 웃고 있다. 2026.1.28 도준석 전문기자 영등포 늘푸름학교 졸업생들이 28일 서울 영등포구청 별관 대강당에서 열린 졸업식에서 재학시절 활동 영상을 보며 웃고 있다. 도준석 전문기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 영등포 늘푸름학교 졸업식이 열린 장소는? 영등포구청 별관 늘푸름학교 강당