충주시-서울시 정원문화 확산 위해 손잡았다

이미지 확대 충주시민의 숲 전경. 충주시 제공.

충주시는 2026 충주 정원축제의 성공적인 개최와 정원문화 확산을 위해 서울시와 손을 잡았다고 28일 밝혔다.두 지자체는 ‘우호 교류정원 업무협약’을 체결하고, 정원을 매개로 한 도시 간 협력과 교류를 본격 추진한다는 계획이다.우선 충주시는 오는 5월 서울 성동구 서울숲 일원에서 열리는 서울국제정원박람회에 참여해 충주 시민정원사회가 직접 기획·조성한 정원을 선보일 예정이다.충주시는 이 박람회를 통해 시민 참여형 정원의 가치와 지역과 함께 성장하는 정원문화 사례를 전국에 알릴 계획이다.서울시는 오는 10월 탄금공원 지방정원에서 개최되는 ‘2026 충주 정원축제’에 참여해 ‘서울정원’을 조성할 예정이다.시 관계자는 “이번 교류정원 조성은 지역의 정원문화 역량을 알리며 충주 정원축제와 탄금공원 지방정원이 주목받는 계기가 될 것”이라며 “향후 시민정원사 활동 확대와 도시 간 정원교류 프로그램 운영 등 지속 가능한 정원문화 정책을 통해 정원도시 충주의 브랜드 가치를 지속해 높여 나갈 계획이라고 말했다.충주 남인우 기자