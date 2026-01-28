충주시-서울시 정원문화 확산 위해 손잡았다

충주시는 2026 충주 정원축제의 성공적인 개최와 정원문화 확산을 위해 서울시와 손을 잡았다고 28일 밝혔다.
두 지자체는 ‘우호 교류정원 업무협약’을 체결하고, 정원을 매개로 한 도시 간 협력과 교류를 본격 추진한다는 계획이다.
우선 충주시는 오는 5월 서울 성동구 서울숲 일원에서 열리는 서울국제정원박람회에 참여해 충주 시민정원사회가 직접 기획·조성한 정원을 선보일 예정이다.
충주시는 이 박람회를 통해 시민 참여형 정원의 가치와 지역과 함께 성장하는 정원문화 사례를 전국에 알릴 계획이다.
서울시는 오는 10월 탄금공원 지방정원에서 개최되는 ‘2026 충주 정원축제’에 참여해 ‘서울정원’을 조성할 예정이다.
시 관계자는 “이번 교류정원 조성은 지역의 정원문화 역량을 알리며 충주 정원축제와 탄금공원 지방정원이 주목받는 계기가 될 것”이라며 “향후 시민정원사 활동 확대와 도시 간 정원교류 프로그램 운영 등 지속 가능한 정원문화 정책을 통해 정원도시 충주의 브랜드 가치를 지속해 높여 나갈 계획이라고 말했다.
충주 남인우 기자
