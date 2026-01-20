메뉴
[포토] 대한 추위 속 꽃망울 터뜨린 매화

수정 2026-01-20 14:48
입력 2026-01-20 14:48
1/ 5


24절기 중 마지막 절기 대한인 20일 경남 창원시 마산합포구 한 아파트 화단에 매화가 꽃망울을 터뜨려 시선을 끈다.

이 아파트 주민은 예년보다 꽃이 1개월가량 빨리 폈다고 전했다.

이날 창원지역 기온은 -3도에서 4도 사이로 기록됐다.

연합뉴스
