사회 [포토] 대한 추위 속 꽃망울 터뜨린 매화 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/01/20/20260120800004 URL 복사 댓글 0 수정 2026-01-20 14:48 입력 2026-01-20 14:48 1/ 5 이미지 확대 절기 대한인 20일 경남 창원시 마산합포구 한 아파트 화단에 매화가 꽃망울을 터뜨려 시선을 끈다. 이 아파트 주민은 예년보다 꽃이 1개월가량 빨리 피었다고 전했다. 2026.1.20 연합뉴스 이미지 확대 절기 대한인 20일 경남 창원시 마산합포구 한 아파트 화단에 매화가 꽃망울을 터뜨려 시선을 끈다. 이 아파트 주민은 예년보다 꽃이 1개월가량 빨리 피었다고 전했다. 2026.1.20 연합뉴스 이미지 확대 절기 대한인 20일 경남 창원시 마산합포구 한 아파트 화단에 매화가 꽃망울을 터뜨려 시선을 끈다. 이 아파트 주민은 예년보다 꽃이 1개월가량 빨리 피었다고 전했다. 2026.1.20 연합뉴스 이미지 확대 절기 대한인 20일 경남 창원시 마산합포구 한 아파트 화단에 매화가 꽃망울을 터뜨려 시선을 끈다. 이 아파트 주민은 예년보다 꽃이 1개월가량 빨리 피었다고 전했다. 2026.1.20 연합뉴스 이미지 확대 절기 대한인 20일 경남 창원시 마산합포구 한 아파트 화단에 매화가 꽃망울을 터뜨려 시선을 끈다. 이 아파트 주민은 예년보다 꽃이 1개월가량 빨리 피었다고 전했다. 2026.1.20 연합뉴스 24절기 중 마지막 절기 대한인 20일 경남 창원시 마산합포구 한 아파트 화단에 매화가 꽃망울을 터뜨려 시선을 끈다. 이 아파트 주민은 예년보다 꽃이 1개월가량 빨리 폈다고 전했다.이날 창원지역 기온은 -3도에서 4도 사이로 기록됐다.연합뉴스 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 매화가 예년보다 얼마나 일찍 개화했는가? 2주 1개월