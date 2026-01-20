공원·아파트 단지·도로까지…대전 도심서 멧돼지 잇단 출몰 무슨 일

먹이 부족과 번식기 맞아 민가까지 내려와

이미지 확대 포획 멧돼지. 서울신문 DB

대전 도심에서 멧돼지 출몰 신고가 이어지면서 ‘주의’가 요구된다.20일 대전 서구청에 따르면 이날 오전 8시 50분쯤 도안동 도안7 근린공원에 멧돼지가 출몰했다는 신고가 접수됐다.유해야생동물 피해방지단과 소방 당국이 현장 출동해 수색했지만 발견되지 않았다. 서구청은 공원 내 산책로가 멧돼지 출몰 주의 지역임을 알리고 주민들에게 안전을 당부하는 문자메시지를 발송했다.앞서 지난 15일 오전 9시 20분쯤 서구 정림동의 한 아파트 단지에서도 멧돼지 2마리가 나타나 당국이 수색에 나섰다.폐쇄회로(CC)TV 영상에서는 멧돼지 2마리가 인근 야산에서 도심으로 내려왔다가 산으로 돌아가는 모습이 포착됐다.1시간여 뒤인 오전 10시 30분쯤 동구 마산동의 한 도로에서 멧돼지가 나타났다는 신고가 접수돼 포획했다.이틀 뒤인 17일 오후 7시 30분쯤 서구 정림동에서 또다시 멧돼지가 출몰했다는 신고가 접수됐다.동구와 서구는 지난 15일부터 신고 지점 일대 야산을 중심으로 멧돼지 추적·포획 활동에 나서 이날까지 각각 5마리, 4마리를 포획했다.환경 당국은 11월∼1월 사이 월동과 겨울 번식기인 멧돼지는 수컷의 활동성이 커지고, 겨울철 먹이를 찾아 도심 등 민가로 내려오는 경우가 잦은 것으로 분석했다.대전 박승기 기자