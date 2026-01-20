AI 등 미래 유망기업 유치 총력… 울산경자청, 올해 10곳 선정

이미지 확대 울산경제자유구역청.

울산이 인공지능(AI)을 비롯한 지역 핵심 전략산업의 미래 유망기업 유치에 나섰다.울산경제자유구역청은 유망기업을 발굴해 울산으로 이전을 유도하는 ‘2026년 대중소 상생투자 기반체계 운영사업’을 본격적으로 추진한다고 20일 밝혔다.이 사업은 미래 이동수단(모빌리티), 미래 화학 신소재, 수소·저탄소 에너지 등 유망한 기업을 발굴해 울산으로 이전을 유도하고 지원하는 사업이다.울산경자청은 이를 통해 기업 경쟁력을 높이고, 장기적으로는 울산 정착을 이끌어 산업 생태계를 활성화할 계획이다.이 사업은 공모로 유망기업을 선정한 뒤 지역 대기업 현장 전문가를 투입해 기술 및 경영 자문을 제공하는 방식으로 진행된다. 지난해에는 40개 기업이 공모에 참여해 이 중 8개 기업이 최종 선정됐다.이에 올해는 AI 기술을 접목한 기업을 적극적으로 발굴하고, 선정 지원할 기업을 10곳으로 늘릴 예정이다.울산경자청은 선정된 기업에 시제품 제작이나 마케팅 등의 사업화 자금을 지원한다. 또 자금조달과 투자심의에 도움이 되도록 신용·기술평가를 통한 보증서도 제공한다. 이어 기술교류회를 통해 선정 기업과 지역 대기업 간 1대1 기술 지도, 비대면 기술·경영 컨설팅 등도 지원한다.울산경자청 관계자는 “이 사업은 지역 대기업의 기술·경영 지도뿐 아니라 판로 개척까지 연계하는 실효성 높은 사업”이라며 “기업 맞춤형 지원을 통해 유망기업이 산업을 선도하는 기업으로 성장할 수 있도록 돕겠다”고 밝혔다.울산 박정훈 기자