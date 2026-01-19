사회 [포토] 겨울 풍경화 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/01/19/20260119800002 URL 복사 댓글 0 수정 2026-01-19 14:10 입력 2026-01-19 14:10 1/ 5 이미지 확대 소양강 겨울 풍경절기상 대한을 하루 앞둔 19일 강원 춘천시 소양강 인근에 밤새 내린 눈이 쌓여 있다. 2026.1.19 연합뉴스 이미지 확대 소양강 겨울 풍경절기상 대한을 하루 앞둔 19일 강원 춘천시 소양강 인근에 밤새 내린 눈이 쌓여 있다. 2026.1.19 연합뉴스 이미지 확대 눈꽃 핀 소양강절기상 대한을 하루 앞둔 19일 강원 춘천시 소양강 인근에 밤새 내린 눈이 쌓여 있다. 2026.1.19 연합뉴스 이미지 확대 눈꽃 핀 소양강절기상 대한을 하루 앞둔 19일 강원 춘천시 소양강 인근에 밤새 내린 눈이 쌓여 있다. 2026.1.19 연합뉴스 이미지 확대 눈꽃 활짝 핀 소양강절기상 대한을 하루 앞둔 19일 강원 춘천시 소양강 인근에 밤새 내린 눈이 쌓여 있다. 2026.1.19 연합뉴스 절기상 대한을 하루 앞둔 19일 강원 춘천시 소양강 인근에 밤새 내린 눈이 쌓여 있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 사진이 촬영된 날짜는 언제인가요? 1월 19일 1월 20일