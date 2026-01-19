‘인천판 도가니’ 발칵…“강화 색동원 여성 장애인 19명 성폭력 피해”

경찰, 전문기관 보고서 입수·수사 확대

이미지 확대 서울신문DB

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

인천 강화군의 한 중증장애인 시설의 장애 여성들이 성폭력을 당했다는 의혹과 관련해 경찰이 수사를 확대하고 있다.19일 경찰에 따르면 서울경찰청 여성청소년범죄수사계는 강화 중증발달장애인 거주시설인 ‘색동원’ 시설장 A씨를 성폭력처벌법상 장애인 강간·강제추행 등 혐의로 입건했다.경찰은 지난해 5월 관련 제보를 받아 입건 전 조사(내사)에 착수한 것으로 알려졌다. 경찰은 당시 피해자 4명을 특정한 뒤 관련자들을 조사하고 해당 시설을 압수수색했다.이와 관련 강화군이 전문조사기관에 의뢰한 ‘색동원 입소자 심층조사 보고서’에는 여성 장애인 17명과 퇴소자 2명 등 19명이 ‘성적 피해를 당했다’고 진술한 내용이 담긴 것으로 알려졌다.이 기관은 의사 표현이 가능한 장애인에겐 성폭력 상황에 대한 구체적인 피해 진술을 확보했고, 의사 표현이 어려운 경우 전문기법을 동원해 피해 상황을 확인한 것으로 전해졌다.만일 보고서 내용이 사실로 확인될 경우 9명의 피해자가 나온 이른바 ‘도가니 사건’을 뛰어넘는 장애인 시설 최대 성폭력 피해자 발생 사건으로 기록된다. 이 때문에 지역에선 ‘인천판 도가니 사건’이 될 수 있다는 우려가 나온다.강화군은 이 보고서를 서울경찰청에 제출했으며 경찰은 이를 토대로 수사를 확대하고 있다.강화군 관계자는 “경찰이 기소 의견으로 송치하면, 그 즉시 해당 시설에 대해 폐쇄초지할 것”이라며 “해당 시설에 있는 여성 4명은 조속히 타 시설로 전원 조치할 예정”이라고 말했다.관련 단체도 해당 시설의 폐쇄를 촉구하고 나섰다.인천중증장애인거주시설 성폭력사건 공동책위원회는 이날 성명을 내 “인천시와 강화군은 해당 시설을 즉각 폐쇄하고 법인 설립허가를 취소하라”고 요구했다.강남주 기자