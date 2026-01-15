음성군 둘째도 출산지원금…충주시는 산후조리비 지원대상 확대

이미지 확대 음성군청.

충북 지자체들이 출산 지원의 폭을 넗히고 있다.음성군은 올해부터 출산장려금 지원 기준을 확대한다고 15일 밝혔다. 셋째 자녀부터 지급하던 출산장려금을 둘째 자녀부터 준다.둘째 자녀 출산가정 지원금은 50만원이며 일시에 지급한다. 셋째 자녀 이상 출산가정에 주던 출산장려금도 늘어난다. 셋째 자녀 출산가정은 40만원에서 100만원으로, 넷째 출산 가정은 300만원에서 500만원으로 많아진다. 다섯째 이상 출산 가정은 800만원에서 1000만원으로 증액된다.출산장려금 대상은 부 또는 모가 출생일 기준 3개월 이상 관내 주민등록이 돼 있고, 음성군에 출생신고를 해야 한다.군 관계자는 “출산율이 낮다 보니 두 자녀도 다자녀로 인정하는 사회가 되고 있어 출산장려금을 둘째부터 주기로 했다”며 “출산가정의 경제적 부담을 덜어 줄 것”이라고 말했다.충주시는 산후조리비 지원 대상을 늘린다.출산 산모에 한정됐던 지원 대상이 임신 16주 이후 유산 또는 사산을 경험한 산모까지 확대된다. 올해 1월 1일 이후 유산·사산한 경우부터 적용된다.신청자 편의를 높이기 위해 신청방식도 개선된다. 기존 읍·면·동 행정복지센터 방문 신청과 함께 온라인 신청이 가능하도록 충북도‘가치자람’플랫폼을 통한 접수 방식을 병행한다.시 관계자는 “임신 중단으로 인한 산모의 건강 회복과 정서적 안정을 보다 폭넓게 지원하려는 조치”라며 “현장 의견을 반영해 제도 사각지대를 보완했다는 점에서 의미가 있다”고 했다.청주 남인우 기자