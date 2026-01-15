[사고] 먼저 들어볼래요, 당신을 위한 봄

이미지 확대

봄의 길목에서 함께할 봄날음악회에 여러분을 초대합니다.서울신문사는 오는 2월 23일 롯데콘서트홀에서 ‘2026 봄날음악회’를 개최합니다. 이번 음악회는 천재적인 감수성으로 주목받으며 2025 APEC 정상 환영 만찬 문화공연에 초청돼 연주했던 바이올리니스트 김연아의 연주로 봄을 알리는 무대가 시작됩니다. ‘나는 반딧불’로 위로와 희망의 메시지를 전하는 가수 황가람, 독보적인 실력으로 곡마다 작품이 되는 실력파 감성 듀오 멜로망스, ‘춤추는 지휘자’로 큰 화제를 모으며 클래식 음악의 대중화를 위해 힘쓰고 있는 지휘자 백윤학, 다양한 음악적 색채를 구현하는 프라임필하모닉오케스트라와 함께 따스한 봄바람을 불어넣어 줄 음악회에 여러분을 초대합니다.■일시 : 2026년 2월 23일(월) 오후 7시 30분■장소 : 롯데콘서트홀■티켓 : R석 13만원, S석 10만원, A석 7만원, B석 5만원■예매처 : 롯데콘서트홀, NOL 티켓, 예스24, 티켓링크■문의 : 서울신문 사업2팀 (02)2000-9322