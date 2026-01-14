사회 [포토] ‘얼음 위 조심조심’ 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/01/14/20260114800006 URL 복사 댓글 0 수정 2026-01-14 16:50 입력 2026-01-14 16:50 1/ 6 이미지 확대 14일 멸종위기 야생생물 2급이자 천연기념물인 겨울 진객 큰고니 가족이 강원 강릉시의 한 하천에서 얼음판 위를 조심스럽게 걷고 있다. 2026.1.14 연합뉴스 이미지 확대 14일 멸종위기 야생생물 2급이자 천연기념물인 겨울 진객 큰고니 가족이 강원 강릉시의 한 하천에서 얼음판 위를 조심스럽게 걷고 있다. 2026.1.14 연합뉴스 이미지 확대 14일 멸종위기 야생생물 2급이자 천연기념물인 겨울 진객 큰고니 가족이 강원 강릉시의 한 하천에서 얼음판 위를 조심스럽게 걷고 있다. 2026.1.14 연합뉴스 이미지 확대 낮 기온이 영하권을 맴돈 14일 충북 충주시 소태면 철새전망대 인근 남한강 일대에서 고니 등 겨울 철새들이 무리를 지어 유영하고 있다. 2026.1.14 연합뉴스 이미지 확대 14일 강원 강릉시의 한 하천에서 겨울을 보내고 있는 멸종위기 야생생물 2급이자 천연기념물인 겨울 진객 큰고니가 힘찬 날갯짓을 하고 있다. 2026.1.14 연합뉴스 이미지 확대 14일 멸종위기 야생생물 2급이자 천연기념물인 겨울 진객 큰고니 가족이 강원 강릉시의 한 하천에서 휴식을 취하고 있다. 2026.1.14 연합뉴스 14일 멸종위기 야생생물 2급이자 천연기념물인 겨울 진객 큰고니 가족이 강원 강릉시의 한 하천에서 얼음판 위를 조심스럽게 걷고 있다.온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 큰고니의 멸종위기 야생생물 등급은? 1급 2급