새벽길서 삶이 멈추자… 제주도, 쿠팡 택배기사 유족에 ‘보금자리’ 선물했다

유족 월세살이 계약 만료 앞둬 주거불안 내몰리자 긴급 지원 팔걷어

오영훈 지사, 유족 면담서 “주거·생계 종합지원 방법 강구” 주문

제주시 생계비 308만원 지급· 제주도개발공사 공공임대주택 마련

제주도 임대료 390만원, 한국마사회·사랑의열매 연계 394만원 지원

유족, 지난달 30일 새 보금자리로 입주… 배우자 ‘감사의 전화’ 눈물

이미지 확대 제주도가 쿠팡 새벽배송 노동자 사망 유족에 긴급복지지원제도를 통해 긴급주거 지원했다. 사진은 지난달 16일 오후 도청 백록홀에서 열린 6개 택배회사 지점장 간담회. 제주도 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

제주도가 쿠팡 새벽 배송을 하다 사고로 숨진 택배 노동자의 유족에게 공공임대주택에 입주할 수 있도록 도움의 손길을 편 사실이 뒤늦게 알려졌다.30대 쿠팡 새벽배송 택배노동자 오모씨는 지난해 11월 10일 오전 2시 10분쯤 제주시 오라2동의 한 도로에서 1t 화물차를 몰고 배송 업무를 하던 중 전신주를 들이받는 사고를 당해 병원으로 옮겨졌으나 그날 오후 끝내 숨졌다. 남겨진 가족들은 가장을 잃은 슬픔을 컸지만, 설상가상 살던 집의 계약 만료까지 겹치며 주거 불안에 내몰렸다.이같은 딱한 사정을 알고 제주도 행정이 움직였다.제주도는 쿠팡 새벽 배송 업무 중 교통사고로 숨진 택배노동자 오모(30대)씨의 유족이 공공임대주택에 입주할 수 있도록 긴급 지원했다고 14일 밝혔다. 유족의 안타까운 사연을 접한 도가 갑작스러운 사고로 생계 기반을 잃은 유가족에게 ‘새 보금자리’인 긴급주거지원 마련에 나선 것이다.딱한 사정을 접한 오영훈 제주도지사는 지난해 11월 유가족을 직접 만나 애도를 표하고, “행정이 할 수 있는 모든 방법을 동원해 주거와 생계, 돌봄까지 종합적으로 지원하라”며 적극적인 대응을 주문했다.제주도는 즉각 관련 부서가 참여하는 긴급 태스크포스(TF)를 꾸렸다. 긴급복지지원제도를 통해 제주시가 1·2차 생계비 총 308만 3400원을 지원했고, 제주도개발공사는 긴급 주거 지원에 나섰다.유족이 입주한 ‘매입임대주택’은 제주도개발공사가 도내 기존 주택을 매입해 주거취약계층에 시세의 절반 수준으로 임대하는 공공주택이다. 긴급지원법에 따라 주 소득자가 사망해 소득을 상실한 경우 지자체 추천으로 우선 공급이 가능하다.도는 임대보증금 지원제도를 통해 390만원을 지원했고, 한국마사회와 사랑의열매공동모금회의 연계를 통해 394만원의 기부금을 추가로 마련했다. 유족이 부담하는 임대료는 월 20만 4730원 수준이다. 제주시 오라동의 공공임대주택을 직접 둘러본 유족은 입주를 결정했고, 지난달 30일 새 보금자리에 정착했다.배우자는 보금자리로 입주 후 도청에 전화를 해 “감사하다”는 말을 수없이 되뇌이며 눈물을 글썽였다. 고인의 유족으로는 어머니와 누나, 배우자, 어린 두 자녀를 두고 있다. 도는 기초생활수급자 선정도 함께 지원한 것으로 알려졌다.송경남 전국택배노조 제주지부장은 “제주도가 유족에게 이렇게 적극적으로 도움의 손길을 펼 줄은 몰랐다”며 “가뜩이나 쿠팡이 공식 사과조차 하지 않고 오히려 허위사실을 유포해 고인의 명예를 훼손해 상처를 받은 유족에게 따뜻한 위로가 됐을 것”이라고 귀띔했다.한편 최근 고인은 근로복지공단으로부터 ‘업무상 재해’를 공식 인정받았다. 김영훈 고용노동부 장관이 국회 쿠팡 관련 청문회에서 “산업재해에 해당할 가능성이 상당하다”고 한 발언이 산재인정에 영향을 줬다. 장시간·연속된 새벽 노동과 과중한 배송 환경이 빚어낸 결과임을 국가가 인정한 것이다.제주 강동삼 기자