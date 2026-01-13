양기열 서울 은평구의원, 입법·공약·봉사·감시 등 ‘의정 4관왕’ 달성

이미지 확대 양기열 은평구의원이 2025년 한 해 동안 ‘매니페스토 약속대상’, ‘대한민국의정봉사상’, ‘지방자치 의정대상’, ‘서울시의회 의장 표창’ 등 4개의 주요 의정상을 받아 ‘의정 4관왕’을 달성했다. 사진: 양기열 의원 제공.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 은평구의회 양기열 의원(국민의힘·갈현1·2동)이 2025년 한 해 동안 ‘매니페스토 약속대상’ 등 입법·공약·봉사·감시 등 4개 분야의 주요 의정상을 받아 ‘의정 4관왕’을 달성했다.양 의원은 지난해 한국매니페스토실천본부 주관 ‘제17회 2025 지방의원 매니페스토 약속대상’ 최우수상을 시작으로 대한민국시군자치구의회의장협의회 ‘대한민국 지방의정봉사상’, 한국유권자중앙회 ‘2025 지방자치 의정대상’, 서울시의회 의장 표창을 연이어 수상하며 전문성과 헌신성을 동시에 인정받았다.이번 수상의 핵심 동력은 양 의원의 전방위적인 입법 활동에 있다. 양 의원은 ‘은평구 기업유치 및 지원 조례’, ‘북한산 관광 활성화 조례’ 등을 통해 지역경제의 자생력을 높이는 데 주력했다. 특히 ‘전세사기 피해예방 및 전세권 설정 등기 비용 지원 조례’는 주민들의 실질적인 고통을 분담하려는 민생 우선의 의정 철학이 투영된 결과로 평가받는다.또한 양 의원은 ‘산모·신생아 건강관리 지원 조례’와 ‘저소득층 산후조리비용 지원 조례’를 연속 발의하며 실질적인 저출산 대응책을 제시한 점도 매니페스토 수상의 결정적 요인이 됐다.양 의원은 행정 감시 영역에서도 두각을 나타냈다. 그는 구정질문을 통해 기초자치단체와 공영방송 간 MOU 체결 과정의 구조적 문제를 날카롭게 비판했다. 특히 예산 집행의 불투명성을 지적하며, 지자체가 국비 확보를 위한 단순 창구로 전락하지 않도록 원칙 있는 행정을 강력히 촉구했다.현장 행보 역시 남달랐다. 양 의원은 은평노인종합복지관 무료 급식 봉사를 지속하며 직접 봉사단을 운영하는 등, 현장에서 주민들과 호흡하는 생활 밀착형 의정을 실천해 지방의정봉사상의 의미를 더했다.양 의원은 “이번 성과는 개인의 영광을 넘어 지방의회가 주민의 삶을 어떻게 변화시켜야 하는지에 대한 구민들의 엄중한 평가”라며 “약속은 반드시 지키고, 현장의 목소리는 정책에 담아내며, 구정은 철저히 감시하는 기초의원 본연의 역할에 더욱 매진하겠다”고 밝혔다. 이어 그는 “보여주기식 행정이 아닌 원칙과 책임에 기반한 의정활동으로 은평구민의 신뢰에 끝까지 보답하겠다”고 강조했다.조현석 기자