사회 도로 결빙에 김천 시내·외버스 운행 중단…재개 시점 불투명

김상화 기자 수정 2026-01-10 08:48 입력 2026-01-10 08:48

김천시청 전경

경북 김천시는 10일 오전 도로 결빙으로 시내·외 버스 운행을 중단했다. 이에 따라 버스를 이용하려는 김천시민은 이동에 불편을 겪고 있다.시는 도로 사정이 좋아지는 대로 운행을 재개할 예정이다.김천 김상화 기자