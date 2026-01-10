도로 결빙에 김천 시내·외버스 운행 중단…재개 시점 불투명

이미지 확대 김천시청 전경

경북 김천시는 10일 오전 도로 결빙으로 시내·외 버스 운행을 중단했다.이에 따라 버스를 이용하려는 김천시민은 이동에 불편을 겪고 있다.시는 도로 사정이 좋아지는 대로 운행을 재개할 예정이다.김천 김상화 기자