전북대 올해 학부 등록금 동결…18년간 그대로

전북대학교 본관. 전북대 제공

전북대학교가 2026학년도 학부 등록금을 동결하기로 결정했다.전북대는 지난 8일 등록금심의위원회를 열고 논의한 결과 동결하기로 했다고 9일 밝혔다. 전북대의 등록금 동결은 2009년 이후 18년째 이어졌다. 지난 2012년에는 학부 등록금을 5.6% 인하한 바 있다.심의위원들은 고물가 등 사회 전반의 경제적 부담이 가중되는 현실을 고려할 때 학생과 학부모의 부담을 최소화하는 것이 거점국립대학의 책무라는 데 의견을 모았다.오랜 기간 이어진 등록금 동결로 어려워진 대학 재정 여건 문제는 정부 재정지원사업 참여 확대, 연구비 수주, 발전기금 모금 등 다양한 재원 확보 노력을 통해 해소해 나간다는 방침이다.양오봉 총장은 “우리 대학이 지역발전을 이끄는 플래그십 대학을 지향하는 만큼, 학생과 학부모의 경제적 부담을 최소화하기 위해 18년 연속 등록금 동결을 결정했다”며 “교육 관련 정부 지원사업과 발전기금을 적극 유치·활용해 등록금 동결이 학생 교육의 질이나 취업 지원에 영향을 미치지 않도록 최선을 다하겠다”고 말했다.설정욱 기자