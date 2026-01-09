울산시, 지역 건설사 하도급 금액 2조 2158억 ‘역대 최대’

이미지 확대 울산시청.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

지난해 울산지역 건설사의 하도급 금액이 역대 최대인 2조 2158억원으로 조사됐다.9일 울산시에 따르면 지난해 지역 건설공사 하도급 금액이 전년보다 7019억원(약 46%) 증가한 2조 2158억원으로 집계됐다.시는 장기간 경기 침체로 어려움을 겪는 지역 건설업체를 위해 민간공사 참여 확대에 행정 역량을 집중했다.시는 이를 위해 한국석유공사 등 9개 공공기관과 삼성물산 등 14개 대형 건설사와 업무협약을 체결하고, 현대건설 등 13개 대형 건설사 본사를 방문하는 등 현장 중심의 영업 활동을 했다. 시는 총 90개 건설 현장을 찾아가 지역 업체의 하도급 입찰 참여 기회를 넓혔고, 대형 건설사의 협력업체 등록 확대와 등록 기준 완화도 지속적으로 요청했다.지난해 10월에는 ‘대형 건설사와 지역 업체 만남의 날’ 행사를 통해 297건의 매칭 상담이 이뤄졌다. 이 가운데 26개 지역 건설업체가 대형 건설사 협력업체로 선정되는 성과도 거뒀다.시는 또 ‘하도급대금 지급보증서 발급 수수료 지원사업’도 적극적으로 추진했다. 시는 공동주택 7개 현장의 하도급 계약금액 476억원에 대해 2000여만원을 지원하는 등 지역 업체의 참여 기반을 강화했다.시는 공동주택 등 민간 건설공사 44개 현장의 하도급 실태를 조사해 법령을 위반한 사항은 등록기관에 행정 처분을 의뢰하는 등 공정한 건설시장 질서 확립에도 나섰다.이와 함께 시는 건설업 관계자 120여명이 참석한 직무 역량 강화 교육을 열어 건설산업기본법과 건설산업종합정보망 활용 방안을 안내했다.울산 박정훈 기자