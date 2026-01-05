[포토] ‘국민 배우’ 故 안성기 빈소

1 / 6 이미지 확대 5일 서울 서초구 서울성모병원 장례식장에 마련된 배우 故 안성기씨의 빈소에 고인의 영정사진이 놓여 있다. 2026.1.5.

뉴스1

이미지 확대 배우 안성기의 빈소가 5일 서울 서초구 서울성모병원 장례식장에 마련됐다. 2026.1.5.

사진공동취재단

이미지 확대 배우 안성기의 빈소가 5일 서울 서초구 서울성모병원 장례식장에 마련됐다. 2026.1.5.

사진공동취재단

이미지 확대 5일 배우 안성기의 빈소가 마련된 서울 서초구 서울성모병원 장례식장에 연예계 및 각계에서 보낸 근조화환이 놓여 있다. 2026.1.5.

사진공동취재단

이미지 확대 5일 배우 안성기의 빈소가 마련된 서울 서초구 서울성모병원 장례식장에 팬들이 보낸 추모 메시지가 놓여있다. 2026.1.5.

사진공동취재단

이미지 확대 가수 조용필이 5일 서울 서초구 서울성모병원 장례식장에 마련된 배우 안성기의 빈소 조문을 마친 뒤 취재진의 질문에 답하고 있다. 2026.1.5.

연합뉴스TV 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

‘국민 배우’ 안성기가 5일 별세했다.고(故) 안성기 배우 장례위원회는 이날 오전 9시께 안성기가 서울 용산구 순천향대병원 중환자실에서 치료받던 중 가족이 지켜보는 가운데 74세를 일기로 세상을 떠났다고 밝혔다. 지난달 30일 자택에서 음식물이 목에 걸린 채 쓰러져 중환자실에서 의식불명 상태로 입원한 지 6일 만이다.2019년부터 혈액암 투병을 해온 안성기는 최근 회복에 전념하며 작품 복귀를 준비해왔다.안성기는 2020년 완치 판정을 받았지만, 다시 검진받는 과정에서 암 재발이 확인됐다. 2020년 10월 입원한 사실이 알려지며 건강 이상설이 불거졌고 2022년 언론 인터뷰를 통해 혈액암 투병 사실을 밝혔다.안성기는 한국을 대표하는 영화배우로서 뛰어난 연기력은 물론 바른 품행으로 존경과 사랑을 한 몸에 받았다.5살 때 영화 제작자였던 부친 안화영 씨와 친구 사이였던 김기영 감독의 ‘황혼열차’(1957)에 아역배우로 출연하며 영화계에 발을 들였다.1959년 출연한 김기영의 작품 ‘10대의 반항’으로 미국 샌프란시스코영화제에서 특별상을 받는 등 일찌감치 재능을 인정받았다. 동성고에 진학하며 학업으로 연기를 그만두기까지 10년간 70여편의 작품에 출연했다.고교를 졸업한 안성기는 한국외국어대 베트남어과에 진학했다. 이후 ROTC로 군 복무를 마치고서 전공을 살려 해외 취업을 노렸으나 당시 ‘베트남 전쟁’ 여파로 인해 바랐던 일을 하지 못한 것으로 전해진다.이는 고인이 영화계로 다시 관심을 돌리는 계기가 됐다.아역에서 멈춰 섰던 안성기는 10년 만에 성인 배우로서 카메라 앞에 다시 섰다.영화계 복귀 첫 작품은 김기 감독의 ‘병사와 아가씨들’(1977)이었다. 이후 여러 편의 영화에 출연하며 시동을 건 안성기는 이장호 감독의 ‘바람불어 좋은 날’(1980)로 배우로서 본격적인 궤도에 올랐다.구도자의 만행을 그린 ‘만다라’(1981·임권택 감독), 빈민으로 나온 ‘꼬방동네 사람들’(1982·배창호), 거지 ‘민우’로 분한 ‘고래사냥’(1984·배창호), 후배 박중훈과 함께 한 ‘칠수와 만수’(1988·박광수) 등이 1980년대 안성기를 주목하게 한 작품들이다.1990년대 들어 한국 영화가 산업자본을 만나며 큰 변화를 겪었듯이 그는 다채로운 캐릭터를 맡으며 최고 전성기에 올랐다.‘남부군’(1990·정지영)을 시작으로 안정효 소설을 원작으로 한 ‘하얀전쟁’(1992·정지영), 한국 최고의 코미디 영화로 꼽히는 ‘투캅스’(1993·강우석), ‘그대 안의 블루’(1992·이현승), ‘태백산맥’(1994·임권택), ‘퇴마록’(1998·박광춘), ‘인정사정 볼 것 없다’(1999·이명세) 등 출연 작품마다 팬들의 사랑을 받았다.고인은 2000년대에도 활발하게 작품활동을 하며 영화계 맏형 역할을 했다.인상적인 액션 연기로 첫 남우조연상을 받은 ‘무사’(2001·김성수), 한국 최초의 천만 영화 ‘실미도’(2003·강우석), 박중훈과 또 한 번 콤비를 이뤘던 ‘라디오스타’(2006·이준익) 등 호평받은 작품들이 많다.그는 2010∼2020년대 과거보다 배역 비중이 줄었지만, 여전히 촬영 현장을 지키며 자신에게 주어진 역할에 충실했다.‘석궁 테러’ 실화를 다룬 ‘부러진 화살’(2012·정지영), 한 남성의 연모 속에 인생과 사랑·죽음을 표현한 ‘화장’(2015·임권택)은 베테랑 배우로서 연기가 돋보인 대표작으로 꼽힌다.그가 마지막으로 선보인 작품은 김한민 감독의 ‘노량: 죽음의 바다’(2023)로 임진왜란 당시 이순신을 보좌한 어영담 역을 맡았다.안성기는 아역을 시작으로 현재까지 69년간 170편 넘게 출연하며 영화계를 이끌었다.2017년 데뷔 60주년을 맞아 영화계가 안성기의 영화 인생을 돌아보는 특별전을 여는 등 각별하게 예우하기도 했다.고인은 오랜 배우 생활만큼이나 많은 트로피를 들어 올렸다. 1980년 ‘바람불어 좋은날’로 대종상영화제 신인상을 받은 것을 시작으로 국내 각종 영화제에서 남우주연상과 연기상 등을 40여차례 받았다.1980년대, 1990년대, 2000년대, 2010년대에 걸쳐 주연상을 받은 배우는 안성기가 유일하다.그는 ‘기쁜 우리 젊은날’(1987·배창호)과 ‘하얀전쟁’으로 아시아태평양영화제 남우주연상을 두차례 수상했다.2013년에는 대중문화예술 분야 최고 영예인 은관문화훈장을 받았고, 2024년에는 대한민국예술원 회원으로 선출됐다.한국영화배우협회 이사장, 스크린쿼터 비상대책위원회 공동위원장 등을 지내며 영화계 권익 보호에도 앞장섰으며 유니세프 한국위원회 친선대사, 신영균예술문화재단 이사장 등으로서 사회적 활동도 펼쳤다.그는 친근하고 부드러운 이미지로 1983년부터 38년간 동서식품 커피 맥심의 최장수 모델로도 활동했다.고인의 빈소는 서울성모병원 장례식장 31호실에 마련된다. 유족으로는 아내 오소영 씨와 아들 다빈·필립 씨가 있다.장례는 신영균예술문화재단과 한국영화배우협회 주관으로 영화인장으로 치러진다. 원로배우 신영균이 명예위원장, 이갑성 한국영화배우협회 이사장·배창호 감독·신언식 신영균예술문화재단 직무대행·양윤호 한국영화인협회 이사장이 위원장을 맡는 장례위원회를 구성해 국민 배우의 마지막 가는 길을 배웅한다.운구는 배우 이병헌·이정재·정우성·박철민 등이 맡고, 조사는 배창호 감독과 정우성이 낭독한다.발인은 9일 오전 6시, 장지는 양평 별그리다이다.온라인뉴스팀