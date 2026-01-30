[한영민의 우주路] 누리호의 반복 발사 필요한 이유

이미지 확대 한영민 한국항공우주연구원 발사체연구소장

2026-01-30

한국형 발사체 누리호 개발 참여 연구진으로서 잊을 수 없는 날들이 많다. 연소 불안정을 극복하고 첫 엔진 시험에 성공해 우리끼리 ‘엔진 독립의 날’로 이름 붙인 2016년 5월 3일과 누리호가 두 번째 발사 만에 성공해 한국이 세계 7대 우주 강국 수준의 발사체 분야 기술 자립을 이룬 2022년 6월 21일이 대표적이다. 지난해 11월 27일 어두운 새벽하늘을 가르고 우주로 향한 누리호 4차 발사체는 주탑재 위성과 부탑재 위성 13기가 모두 교신에 성공하면서 발사체 성능뿐 아니라 위성 분리와 운용까지 전체 임무 수행 능력을 입증했다. 더 주목할 점은 최근 국정 업무 보고에서 대통령이 ‘누리호 반복 발사’를 직접 언급했다는 점이다. 이는 누리호를 국가적으로 활용해야 할 전략자산으로 인식하고 있다는 신호다.세계 우주산업의 흐름을 보면 발사체 반복 발사의 중요성은 더 분명해진다. 미국 스페이스X는 ‘팰컨 9’ 로켓으로 발사체 운영 패러다임을 바꿨다. 처음부터 완벽한 발사체를 고집하기보다는 발사를 거듭하며 성능을 개량하고 운용 신뢰도를 높이는 전략을 선택했다. 그 결과 2025년에는 단일 발사체로는 역사상 최대인 165회의 발사 횟수를 기록했으며, 발사 성공률과 경제성도 동시에 확보했다. 이처럼 높은 발사 빈도는 위성 인터넷 서비스인 스타링크의 빠른 구축을 가능하게 했고, 위성의 상용 발사 시장에서도 압도적인 경쟁력을 확보했다. 발사체의 반복 운용이 우주 서비스와 우주 경제의 성장으로 연계된 것이다.누리호도 마찬가지다. 이제 누리호는 발사 성공을 통한 기술력 검증보다는 위성을 궤도에 투입하는 본연의 임무를 수행하는 발사체다. 그렇기에 ‘더 발사할 수 있는가’가 아닌 ‘지속해 운용할 수 있는가’를 고려해야 한다. 반복 발사는 기술적 신뢰도를 높이는 가장 확실한 방법이자 산업계에 장기적 투자 확신을 주는 핵심 조건이다. 위성 개발 기업은 발사 일정을 예측할 수 있어야 사업 계획을 세울 수 있고, 부품·소재 기업은 생산 설비와 인력에 투자할 수 있다.반복 발사는 단순한 횟수 늘리기에 그쳐서는 안 된다. 축적된 비행 데이터를 바탕으로 성능을 점진적으로 개선하고, 제작·운용을 효율적으로 할 수 있는 기반을 갖춰야 한다. 중장기적인 우주 정책 아래 발사체 개발과 위성 발사를 유기적으로 연계하고, 국제 협력도 꾸준히 강화하는 노력이 필요하다. 최근 재사용 발사체로 전환 중인 차세대 발사체 개발과 함께 누리호에 추가 추진력을 낼 수 있는 ‘킥스테이지’ 기술 등을 접목한다면, 제한된 예산 속에서도 우주 접근성을 크게 높일 수 있다.누리호의 반복 발사는 단순한 발사 프로그램이 아니다. 한국이 우주로 나아가는 길을 상시로 열어 두는 일이다. 경부고속도로가 산업화 시대의 물류 대동맥이었다면, 안정적인 발사 인프라는 우주산업 시대의 핵심 인프라다. 네 차례의 발사를 통해 축적된 경험 위에서 반복 발사가 제도화될 때 누리호는 비로소 한국 우주 경제의 출발점이자 성장 엔진으로 기능할 것이다.한영민 한국항공우주연구원 발사체연구소장