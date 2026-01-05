이강덕 포항시장, 경북도지사 출마 공식화…“결심 굳혀”

이미지 확대 경북도지사 출마 의향을 밝히는 이강덕 포항시장. 김형엽 기자

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

이강덕 경북 포항시장이 오는 6월 지방선거에서 경북도지사 출마를 공식화했다.5일 이 시장은 포항시청에서 “도지사 출마 결심을 굳혔다”며 “적절한 시점에 출마 선언을 공식적으로 할 것”이라고 밝혔다.이 자리에서 그는 “리더는 손해를 보더라도 나서야 할 때가 있고, 이익이 되더라도 참아야 할 때가 있다는 것이 소신”이라며 “포항이 경북의 제1의 도시인 만큼 누군가는 선거에 나서야 하는데, 강석호 전 국회의원이 불출마를 선언하면서 책임감을 가지고 나서야 되겠다고 느꼈다”고 배경을 설명했다.이어 이 시장은 “도지사 후보 여론조사에서는 비교적 순위가 밀리지만 이는 지자체장 출신과 국회의원 출신 간 인지도 차이에 불과하다”며 “지금까지 쌓아온 경험과 비전을 추후 도민들과 공유하면 충분히 극복 가능한 격차”라고 했다.그는 “대구경북은 과거 우리나라 정치뿐만 아니라 경제 등 많은 부분에서 주도적인 역할을 많이 했지만 지금은 주도권에서 멀어지고 있다”며 “그간 행정적인 부분보다 정치적인 부분이 더욱 강조된 결과다. 포항에서 쌓은 행정 역량을 바탕으로 경북도를 새로운 방향으로 이끌어가보고 싶다”고 말했다.끝으로 그는 “포항은 철강 산업 지원을 위한 K-스틸법 시행령 제정 및 이차전지 산업 회복, 인공지능(AI) 데이터센터 착공 등 현안을 앞두고 있다”며 “시정 공백을 최소화하는 선에서 적절한 사퇴 시점을 정해 향후 출마 선언을 할 것”이라고 했다.포항 김형엽 기자