카카오·네이버 등 폭파 협박 사건 명의도용 피해자 11명…10대 용의자 지목

이미지 확대 지난달 15일 성남시 분당구 카카오 판교아지트 건물에 폭파 협박이 있었다는 사측의 신고가 접수돼 경찰과 군이 수색에 나섰다. 연합뉴스

카카오와 네이버, 삼성전자 등 대기업을 상대로 한 폭파 협박 사건에서 글 게시자로 등장한 인물들이 모두 명의도용 피해를 주장하고 있는 가운데, 이들이 10대 용의자를 지목해 경찰이 수사에 나섰다.경기남부경찰청은 5일 정례간담회를 열고 “이 사건 글 게시자는 대통령 사칭 사례를 제외한 3명이고, 관련 진술을 통해 확인한 1명까지 총 4명을 수사 중”이라고 밝혔다.카카오와 네이버, KT, 삼성전자 등을 상대로 한 폭발물 설치 협박 글은 카카오 CS센터(고객센터) 게시판 등에 지난해 12월 15일부터 23일까지 11차례 올랐다.게시자는 해당 글에 자신을 각각 대구 모 고교 자퇴생, 광주 모 중학교 재학생, 이름만 ○○○이라고 쓰면서 “폭발물을 설치했다”고 협박했다. 경찰은 10대인 세 사람에 대해 조사했지만, 이들은 모두 명의도용 피해를 봤다고 주장했다.피해를 봤다고 주장하는 이들은 또 다른 10대인 A군을 용의자로 지목한 것으로 알려졌다.경찰은 명의도용 피해를 주장하는 3명과 A군이 사이버상에서 관계를 맺어온 것으로 보고, A군의 혐의 여부에 관해 조사 중이다.카카오 등을 상대로 한 폭파 협박은 지난해 12월 23일 이후에는 접수되지 않고 있다.안승순 기자