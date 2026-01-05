메뉴
울산시, 보통교부세 9654억원 확보… 역대 최대 규모

박정훈 기자
박정훈 기자
수정 2026-01-05 10:54
입력 2026-01-05 10:54
울산시청.
울산시청.


울산시가 올해 보통교부세 9654억원을 확보했다. 이는 전년도 9299억원보다 355억원(3.8%) 늘어난 규모다.

이에 울산시의 2026년 국가예산 확보액은 확정된 2조 7754억원에 보통교부세 9654억원을 합친 총 3조 7408억원으로 늘었다. 이는 전년 대비 2080억원(5.9%) 증가한 수치다.

보통교부세는 국가가 재정이 부족한 지방자치단체에 교부하는 자주 재원으로, 용도가 정해진 국고보조금과 달리 지자체가 자율적으로 사용할 수 있다.

시는 정부의 어려운 재정 여건 속에서도 역대 최대 보통교부세를 확보하기 위해 교부세 산정의 근거가 되는 기초 통계를 정비하고 지속적으로 행정수요를 발굴해 왔다. 시는 또 행정안전부를 수시로 방문해 울산의 재정 수요와 교부세 확대 필요성을 설명하는 등 다각적인 노력을 기울였다.



시는 이번에 확보한 보통교부세를 바탕으로 주요 역점 사업을 차질 없이 추진할 계획이다. 시 관계자는 “교부세 확보 과정이 쉽지 않았지만 많은 이들의 노력으로 역대 최대 규모라는 성과를 거둘 수 있었다”며 “내년에도 보통교부세 확보에 총력을 다하겠다”고 밝혔다.

울산 박정훈 기자
