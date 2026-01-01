전성수 서초구청장, 주민들과 새해 맞이 행사 “2026년 새로운 도약”

서초구, 2026년 병오년 새해맞이 주민 행사

이미지 확대 전성수(오른쪽) 서초구청장이 1일 오전 서초구청 광장에서 열린 새해맞이 행사에서 주민들에게 새해 인사를 전하고 있다. 서초구 제공

전성수 서울 서초구청장이 1일 아침 서초구청 광장에서 서초구 주민들과 함께 새해맞이 행사를 개최했다.이날 행사는 주민 화합과 한파에 따른 안전사고 예방을 위해 구청 광장에서 진행됐다. 새해의 문을 여는 행복드림콘서트와 병오년을 상징하는 붉은 말 캐릭터 대형 포토존 등 주민들이 함께 즐길 수 있는 다양한 행사가 준비됐다.광장에는 ‘우면산 소망탑’ 조형물을 설치해 주민들이 직접 소망탑을 방문하지 않아도 편하게 새해 소망을 빌 수 있도록 했다. 또 주민들이 함께 떡국(유료 1000원)을 나누며 새해의 안녕과 건강을 기원하는 시간도 이어졌다.전 구청장은 “2026년 병오년, 붉은 말이 지닌 강한 추진력과 진취성을 바탕으로 서초의 실질적인 변화와 새로운 도약을 이끌어나갈 것”이라며 “앞으로도 구민 여러분에게 힘이 되는 행정으로 더 빛나는 서초 전성시대를 열어가겠다”고 말했다.박재홍 기자