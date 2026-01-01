메뉴
새해 첫날 경복궁 찾은 관광객들 ‘해피 뉴 이어’

이지훈 기자
이지훈 기자
수정 2026-01-01 13:07
입력 2026-01-01 13:07
병오년(丙午年) 새해 첫날인 1일 서울 종로구 광화문에서 외국인 관광객들이 새해 기념 현수막을 들고 경복궁 흥례문을 배경으로 추억을 남기고 있다. 2026.1.1 이지훈 기자
병오년(丙午年) 새해 첫날인 1일 서울 종로구 광화문에서 외국인 관광객들이 새해 기념 현수막을 들고 경복궁 흥례문을 배경으로 추억을 남기고 있다. 2026.1.1 이지훈 기자


병오년(丙午年) 새해 첫날인 1일 서울 종로구 광화문에서 외국인 관광객들이 새해 기념 현수막을 들고 경복궁 흥례문을 배경으로 추억을 남기고 있다.

이지훈 기자
