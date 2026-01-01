사회 새해 첫날 경복궁 찾은 관광객들 ‘해피 뉴 이어’ 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/01/01/20260101500051 URL 복사 댓글 0 이지훈 기자 수정 2026-01-01 13:07 입력 2026-01-01 13:07 이미지 확대 병오년(丙午年) 새해 첫날인 1일 서울 종로구 광화문에서 외국인 관광객들이 새해 기념 현수막을 들고 경복궁 흥례문을 배경으로 추억을 남기고 있다. 2026.1.1 이지훈 기자 병오년(丙午年) 새해 첫날인 1일 서울 종로구 광화문에서 외국인 관광객들이 새해 기념 현수막을 들고 경복궁 흥례문을 배경으로 추억을 남기고 있다. 이지훈 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 사진 속 외국인 관광객들이 있는 장소는? 광화문 명동