새해 첫날 경복궁 찾은 관광객들 ‘해피 뉴 이어’

병오년(丙午年) 새해 첫날인 1일 서울 종로구 광화문에서 외국인 관광객들이 새해 기념 현수막을 들고 경복궁 흥례문을 배경으로 추억을 남기고 있다. 2026.1.1 이지훈 기자

