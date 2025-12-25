[포토] 성탄 강추위 속 경복궁 체험

1 / 6 이미지 확대 서울과 경기에 한파주의보가 내려진 25일 서울 종로구 경복궁을 찾은 외국인 관광객들이 강추위에 겉옷을 입고 있다.

기상청은 전국이 대체로 맑겠으나 북쪽에서 내려온 찬 공기의 영향으로 아침 기온이 전날보다 5도 이상 떨어지며 대체로 춥겠다고 밝혔다. 2025.12.25

뉴스1

이미지 확대 한파가 찾아온 25일 대구 중구 주교좌 계산대성당 앞에서 한 아이가 부모가 모자를 씌워주자 함박웃음을 짓고 있다. 2025.12.25

연합뉴스

이미지 확대 기온이 영하권으로 떨어지며 추운 날씨를 보인 25일 서울 종로구 광화문광장에서 산타 모자를 쓴 어린이가 걷고 있다. 2025.12.25

연합뉴스

이미지 확대 기온이 영하권으로 떨어지며 추운 날씨를 보인 25일 서울 종로구 광화문광장에서 시민들이 찬 바람이 불자 모자를 쓰고 있다. 2025.12.25

연합뉴스

이미지 확대 서울과 경기에 한파주의보가 내려진 25일 서울 종로구 경복궁을 찾은 외국인 관광객들이 강추위에 목도리 등 방한용품을 두른채 이동하고 있다.

기상청은 전국이 대체로 맑겠으나 북쪽에서 내려온 찬 공기의 영향으로 아침 기온이 전날보다 5도 이상 떨어지며 대체로 춥겠다고 밝혔다. 2025.12.25

뉴스1

이미지 확대 기온이 영하권으로 떨어지며 추운 날씨를 보인 25일 서울 종로구 광화문광장에서 한 시민이 옷깃을 여미고 있다. 2025.12.25

연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울과 경기에 한파주의보가 내려진 25일 서울 종로구 경복궁을 찾은 외국인 관광객들이 강추위에 겉옷을 입고 있다.기상청은 전국이 대체로 맑겠으나 북쪽에서 내려온 찬 공기의 영향으로 아침 기온이 전날보다 5도 이상 떨어지며 대체로 춥겠다고 밝혔다.온라인뉴스부