사회 [포토] 성탄 강추위 속 경복궁 체험 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2025/12/25/20251225800002 URL 복사 댓글 0 수정 2025-12-25 13:26 입력 2025-12-25 13:26 1/ 6 이미지 확대 서울과 경기에 한파주의보가 내려진 25일 서울 종로구 경복궁을 찾은 외국인 관광객들이 강추위에 겉옷을 입고 있다. 기상청은 전국이 대체로 맑겠으나 북쪽에서 내려온 찬 공기의 영향으로 아침 기온이 전날보다 5도 이상 떨어지며 대체로 춥겠다고 밝혔다. 2025.12.25뉴스1 이미지 확대 한파가 찾아온 25일 대구 중구 주교좌 계산대성당 앞에서 한 아이가 부모가 모자를 씌워주자 함박웃음을 짓고 있다. 2025.12.25연합뉴스 이미지 확대 기온이 영하권으로 떨어지며 추운 날씨를 보인 25일 서울 종로구 광화문광장에서 산타 모자를 쓴 어린이가 걷고 있다. 2025.12.25 연합뉴스 이미지 확대 기온이 영하권으로 떨어지며 추운 날씨를 보인 25일 서울 종로구 광화문광장에서 시민들이 찬 바람이 불자 모자를 쓰고 있다. 2025.12.25 연합뉴스 이미지 확대 서울과 경기에 한파주의보가 내려진 25일 서울 종로구 경복궁을 찾은 외국인 관광객들이 강추위에 목도리 등 방한용품을 두른채 이동하고 있다. 기상청은 전국이 대체로 맑겠으나 북쪽에서 내려온 찬 공기의 영향으로 아침 기온이 전날보다 5도 이상 떨어지며 대체로 춥겠다고 밝혔다. 2025.12.25뉴스1 이미지 확대 기온이 영하권으로 떨어지며 추운 날씨를 보인 25일 서울 종로구 광화문광장에서 한 시민이 옷깃을 여미고 있다. 2025.12.25 연합뉴스 서울과 경기에 한파주의보가 내려진 25일 서울 종로구 경복궁을 찾은 외국인 관광객들이 강추위에 겉옷을 입고 있다. 기상청은 전국이 대체로 맑겠으나 북쪽에서 내려온 찬 공기의 영향으로 아침 기온이 전날보다 5도 이상 떨어지며 대체로 춥겠다고 밝혔다.온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 서울과 경기지역에 내려진 기상특보는? 한파주의보 대설주의보