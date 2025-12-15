‘전략적 환헤지’ 탄력 집행할 논의체 만든다

환헤지, 시장 상황 따라 유연 대응

별도 논의체에서 운용 방안 마련

이미지 확대 국민연금공단 서울북부지역본부 종합상담실에서 민원인들이 오가고 있다. 뉴스1

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

국민연금이 고환율 상황에 대응해 ‘전략적 환헤지’를 내년까지 연장하고, 시장 변동성을 고려해 유연하게 집행할 수 있는 탄력적 운용 방안을 마련하기로 했다. 전략적 환헤지의 탄력 운용을 전담할 별도 논의체도 국민연금기금운용위원회 내부에 신설할 것으로 알려졌다.국민연금기금운용위원회는 15일 정부서울청사에서 열린 회의에서 전략적 환헤지 기간을 2026년 말까지 연장하고, 고정된 기준에 따르는 대신 ‘시장 상황 기반의 탄력적 집행 방식’을 도입하는 안을 의결했다. 국민연금과 한국은행이 체결한 외환스와프 계약 역시 내년 말까지 연장된다.정부는 환율이 장기간 고점 부근에서 움직이는 상황에서 기존의 고정 룰 방식대로 환헤지를 실행할 경우 연기금의 전략이 시장에 노출될 수 있다는 점을 우려해 왔다. 보건복지부 관계자는 “단기 외환안정을 뒷받침하는 취지에서 환헤지를 하는 것인데, 정해진 룰대로 집행하면 시장이 그 신호를 선반영해 원화 매도세가 더 커지는 역효과가 날 수 있다”며 “그래서 전략적 모호성을 유지하면서 시장 상황에 따라 헤지 규모를 조정하는 탄력적 운용 방식을 채택한 것”이라고 설명했다.복지부는 이러한 조정을 실제 설계·점검할 수 있도록 기금위 내부에 상시 논의체를 꾸려 운용 전략을 지속적으로 검토할 계획이다.정은경 복지부 장관은 “국민연금기금은 1400조원 규모로 국내총생산(GDP)의 절반을 넘는 만큼, 과거에 구축된 기금운용체계를 재점검할 필요가 있다”며 “수익성을 지키면서도 시장에 미치는 영향을 조화롭게 달성할 수 있는 방안을 마련하겠다”고 말했다.한편 이날 기금위는 금융시장 불확실성과 초과 수익 창출 필요성을 함께 고려해 2022~2026년 5년 누적 목표 초과수익률을 0.248%포인트로 설정했다.이현정 기자