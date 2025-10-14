임실N치즈축제 역대 최대 흥행…방문객 61만명 기록

남녀노소 함께 즐기는 국내 유일 치즈축제 명성 입증

축제기간에 임실군 인구 24배 넘는 방문객 몰려 성황

차별화된 프로그램, 적재적소 홍보로 역대급 대박 터뜨려

이미지 확대 임실N치즈축제에 전국에서 방문객이 몰려 역대급 성과를 기록했다. 임실군 제공

올해 임실N치즈축제에 역대 최대의 인파가 몰려 흥행신화를 기록했다. 국내 유일의 치즈축제로 ‘대한민국 3대 축제’ 타이틀에 걸맞는 위상과 명성을 또다시 입증했다.임실군은 지난 8일부터 12일까지 5일 간 열린 임실N치즈축제에 전국에서 61만여명의 관광객이 방문했다고 14일 밝혔다. 지난해 58만명을 뛰어넘어 역대 최고 기록을 갈아치웠다. 축제기간 임실군 인구 2만 5000명의 24배가 넘는 방문객이 다녀간 셈이다.올해 축제는 첫날 예상을 뛰어넘는 인파가 몰려 교통대란을 겪었으나 둘쨋날부터는 임실경찰 등과의 공조로 질서를 되찾았다.특히, ▲임실N글로벌치즈 푸드페어 ▲숙성치즈 디저트 퐁뒤 체험 ▲국가대표 대형 쌀피자 만들기 ▲ 치즈 굴리기 행운이벤트 ▲관광객들의 참여로 축제장을 둘러싼 쭉쭉늘려 내치즈 등 주요 프로그램이 대폭 확대돼 가족단위 관광객의 큰 호응을 얻었다.영국황실에서 즐겨 찾았다는 프리미엄 저지종 원유로 만든 숙성치즈와 무가당 요거트를 결합한 건강 체험프로그램도 인기를 끌었다.이 기간에 판매된 치즈유제품과 한우명품관, 읍•면 향토음식관 및 농특산물 등의 매출도 30억 8300만원을 기록했다. 전년보다 25% 증가했다.임실N치즈클러스터사업단과 임실N치즈판매장 등의 각종 유제품도 12억 3000여만원의 판매실적을 올렸다.축제의 성공 요인은 남녀노소가 함께 즐길수 있는 볼거리, 먹거리, 체험거리가 어느 축제보다 풍성하기 때문이다. 연휴를 겨냥해 축제기간을 5일로 확대한 것도 가족단위 관광객을 대거 유치하는 효과를 거두었다.차별화된 프로그램을 체계적을 준비하고 적재적소의 홍보마케팅도 큰 역할을 했다.임실N치즈축제는 종료된 후에도 국화꽃 경관을 관람하려는 방문객이 11월까지 이어진다.심민 군수는 “국내 유일의 치즈축제로가 전국에서 찾는 초대형 축제로 성장해 감회가 남다르다”며 “내년에는 교통과 먹거리 등 미흡한 점을 철저히 보완해 완성도 높은 축제로 보답하겠다”고 말했다.임실 임송학 기자