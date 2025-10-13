밤마다 공원에 나타나는 ‘경찰 귀신’…외신도 놀란 이유

이미지 확대 BBC 영상 캡처

이미지 확대 중구 저동 3공원에 등장한 3차원(3D)홀로그램 경찰. 서울 중부경찰서 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

‘사람이야? 귀신이야?’ 서울 중구 저동3공원에 설치된 3D 홀로그램 경찰 안내 시스템이 해외 주요 언론의 주목을 받고 있다.10일(현지시간) 영국 공영방송 BBC는 ‘한국이 범죄를 예방하기 위해 홀로그램 경찰을 활용하는 방법’이라는 제목의 영상 리포트를 통해 이 시스템을 소개했다. 미국 NBC, 독일 DW 등도 자사 유튜브 채널을 통해 관련 영상을 게시했다.홀로그램 경찰은 지난해 10월 서울 중부경찰서가 중구 저동3공원에 설치했다. 주취폭력과 음주소란 등 치안 수요가 집중되는 지역적 특성을 고려한 결정이다. 170cm 중반 키의 실제 경찰관 크기로 제작된 홀로그램은 매일 오후 7시부터 10시까지 자동으로 송출된다.영상 속 홀로그램 경찰관은 “이 지역은 지능형 폐쇄회로(CCTV)가 설치돼 있습니다. 폭력 등 긴급상황 발생 시 경찰이 실시간으로 대응합니다”라는 음성 멘트를 반복 안내한다. 중부경찰서는 정복 선택에 대해 “여름·겨울 근무복은 계절에 따라 어색해 보일 수 있어 사계절 모두 자연스러운 정복을 선택했다”고 설명했다.홀로그램 설치 전후 동일 기간을 비교한 결과, 공원 반경 내 5대 범죄(살인·강도·강간·절도·폭력) 발생 건수가 약 22% 감소한 것으로 나타났다. 비교 대상 기간은 2023년 10월부터 2024년 5월까지와 설치 직후인 2024년 10월부터 2025년 5월까지다.중부경찰서는 “자세히 보면 실제 경찰관이 아닌 것을 알 수 있다”면서도 “홀로그램 존재만으로도 범죄 발생 가능성을 낮출 수 있다는 것이 확인됐다”고 했다. 경찰은 홀로그램이 시민에게 심리적 안정감을 제공하고 무질서 행위를 억제하는 데 효과가 있다고 평가했다.BBC는 공원을 직접 방문해 취재했으며, 시민 인터뷰를 보도했다. 인터뷰 대상자들은 “실제 경찰보다는 덜하지만 범죄 예방 효과가 있을 것 같다” “여성들도 안심하고 혼자 다닐 수 있게 해주는 좋은 장치”라고 평가했다.BBC는 해당 지역이 유흥시설이 밀집해 야간 범죄 우려가 높은 지역임을 지적하며, 기술을 활용한 치안 강화 시도가 현실적인 대안이 될 수 있다고 평가했다. 중부경찰서 관계자는 “이 일대는 외국인 유동 인구도 많아 외국인들 사이에서도 인기를 끌고 있다”고 덧붙였다.해외 네티즌들은 “이게 미래의 기술이다” “미국에서도 곧 볼 수 있을 것 같다” 등의 반응을 보였다. 국내 네티즌들은 “귀신인 줄 알았다” “초등학생들이 재미로 누를 것 같다” “세금낭비다” “CCTV와 연계해 촬영기능이 있다면 차라리 낫겠다” “차라리 소복 입은 귀신은 어떨까” 등의 의견을 냈다.김유민 기자