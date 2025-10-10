신생아 중환자 매년 46만명… 고령 산모 시대 ‘위험한 출산’

35세 이상 산모 늘고 다태아 증가

선천성 이상아 32.1%·미숙아 10.2%

소아청소년과 의사는 31.3% 감소

“의료 인력 줄어든 건 국가적 위기”

출산 연령이 높아지면서 미숙아와 선천성 이상아가 늘고 있지만, 이들을 돌볼 소아청소년과 인력은 급감하고 있다. 저출산을 넘어 신생아의 생존 자체가 위협받는 ‘출산 위험 사회’로의 전환이 우려된다.9일 서미화 더불어민주당 의원이 보건복지부로부터 제출받은 ‘미숙아 및 선천성 이상아 현황’에 따르면, 전체 출생아 중 선천성 이상아(기형·변형·염색체 이상) 비율은 2019년 27.6%에서 2023년 32.1%로 4.5%포인트 올랐다. 미숙아 비율도 2019년 8.1%에서 2024년 10.2%로, 저체중아 비율은 6.6%에서 7.8%로 상승했다. 복지부는 미숙아 증가의 원인으로 평균 출산 연령 상승, 35세 이상 고령 산모 확대, 다태아 증가를 지목했다. 실제로 지난해 평균 출산 연령은 33.7세로 2019년(33.0세)보다 0.7세 높아졌고, 고령 산모 비율은 33.4%에서 35.9%로 2.5%포인트 늘었다. 다태아 출산 비중 역시 4.6%에서 5.7%로 증가했다.한국보건사회연구원의 ‘한국의 다태아 출생 추이와 과제’ 보고서에 따르면, 2000~2023년 다태아를 출산한 부부의 평균 출산 연령은 남성 5.0세, 여성 5.7세 높아졌다. 같은 기간 단태아 부부(남성 4.5세·여성 5.1세)보다 상승폭이 더 컸다. 다태아 임신 주수는 단태아보다 평균 3주 짧았고, 37주 미만 조산율은 10배에 달했다. 보고서는 고령 임신과 보조생식술 확산으로 다태아 출산이 늘면서 조산과 미숙아가 함께 증가하고 있다고 분석했다.미숙아는 신체 장기가 충분히 발달하지 않은 상태로 태어나 호흡기 등 합병증 위험이 크다. 출생아 수는 줄고 있지만, 미숙아와 선천성 이상아 비중이 늘면서 신생아중환자실(NICU) 입원 건수는 줄지 않고 있다. 최근 5년간 2023년을 제외하고 매년 46만 건을 넘어섰다. 반면 치료 현장은 오히려 위축되고 있다. 신생아 중환자실을 갖춘 의료기관은 2020년 92곳에서 올해 89곳으로 줄었고, 해당 기관에서 근무하는 소아청소년과 의사는 같은 기간 534명에서 367명으로 31.3% 감소했다. 전공의 충원율도 2020년 71%에서 올해 13.6%로 급락했다.서 의원은 “경제협력개발기구(OECD) 최저 출산율 국가에서 신생아를 돌볼 의료 인력과 시설이 줄어드는 것은 또 다른 국가적 위기”라며 “﻿미숙아와 선천성 이상아 치료 공백을 해소하기 위해 처우 개선과 수련 보상 확대 등 실질적 대책이 시급하다”고 말했다.이현정 기자