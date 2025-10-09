관광객 몰린 경복궁… 연휴 기간 무료 개방

배우 최현욱, 어린이 시타자에 ‘위협 강속구’ 논란…피해 아동 母, 심경 전했다

‘백혈병 투병’ 차현승 “피부 벗겨지고 수치 안 올라…그래도 열심히 회복”

“직장 스트레스는 크로스핏으로”…1시간에 턱걸이 733개 한 女 정체

“가족과 일 생길 것 같다” 신고한 남성…경찰이 발견한 ‘충격’ 소지품

보디빌더 옷 벗고 근육 힘주자 새신부 ‘입틀막’… 파격 결혼식 주인공은

최신 기사 2025.04.09. 자연을 달린다

최신 기사 2025.08.11. “아들아, 조선을 위한 투사가 돼라”… 피 끓어오르게 한 윤봉길의 편지

편지에 담긴 좌절과 희망을 다시...

최신 기사 2025.09.16. “제재 만능주의로 산재 못 줄여… 엄벌보다 예방 체계 정비해야”

최신 기사 2025.10.09. 공간 설계하고 전선 정비하고… “업무 능력 살려 청년 도와 뿌듯”

청년, 지역의 내일을 만들다

최신 기사 2025.09.29. “스스로 판단하는 ‘피지컬 AI’… 산업용 로봇과 융합 필요”

최신 기사 2025.06.27. 전문가 “마약 중독도 질병… 회복 중심 제도·인프라 확충이 열쇠”

중독의 끝에서, 다시 삶을 잇다

최신 기사 2025.10.10. 李정부 세제개편 선봉에 선 정태호...이번엔 ‘설탕세’ 띄운다

최신 기사 2024.11.08. 걷다 보니 가을로 물들었고 멈춰서 보니 왕의 곁이었다

최신 기사 2025.10.11. ‘17년 전 여친 살해범’의 두 번째 살인... ‘코리안드림’ 품었던 엄마와 ‘유튜버’ 꿈꿨던 아들을 한 줌으로 재로

최신 기사 2025.06.16. “사회 전체가 ‘육아 비용’ 부담… 공적 지원이 당연한 사회 돼야”

최신 기사 2025.07.02. 탁월한 기획·소통으로 계파 상관없이 중용… 李대통령 “제 깐부입니다”

최신 기사 2025.04.23. ‘도파민 저수지’에 가짜뉴스 범람… 저작권 눈감은 조회수 장사

최신 기사 2025.09.29. “학생들 창의력은 경험에서 나온다… 중장년 공연 더 많아져야”

최신 기사 2025.09.19. 무대 넓히고, 객석 재배치… 관객·문화 품는 ‘우리 동네 공연장’

최신 기사 2025.10.11. 중러 형님들 ‘뒷배’ 안고 자신감 얻은 김정은, 안방서 광폭 외교 과시

최신 기사 2025.08.21. “한계를 넘으려는 인간… 그 고군분투에서 멋진 게 나온다”

최신 기사 2025.08.26. 씨네큐브 25주년 기념작 ‘극장의 시간들’, 부산국제영화제에서 월드 프리미어

최신 기사 2025.02.24. 너도나도 ‘카톡 공보방’ 여는 與… 선거용 길닦기냐, 각자도생이냐

최신 기사 2025.10.05. “선생님, 민주당이에요 국힘이에요?” 교사 정치기본권 논쟁 본격화하나

숲은 희망이다

최신 기사 2025.10.05. 트럼프가 세계에 던진 화두, 제국은 어떻게 망하는가

최신 기사 2025.03.28. 깨어나라, 나의 라이딩 본능… 달려 보자, 자전거 성지 ‘천호’

최신 기사 2025.08.29. 가을, 한강은…낮엔 역사탐방, 밤엔 야경투어

최신 기사 2025.09.24. “정부 균형발전 정책, 지역 인재 유입 전략으로 진일보해야”

최신 기사 2025.10.10. 첫서재… 서툰 첫 마음들이 모여들어와 그날의 떨림이 내려앉은 공간

최신 기사 2025.01.04. “처음이니까 괜찮아”, 부모도 아이도 ‘슬기로운 1학년’

최신 기사 2025.08.29. 아이돌 닮은 불상, 갤러리 품은 법당… 이토록 힙한 불교

마음의 쉼자리 - 종교와 공간

최신 기사 2025.09.20. 통일교 수사 고삐죄는 특검…한학자→김건희 연결고리 찾는다

최신 기사 2025.02.05. 부족한 예산·옥죄는 규제… 한국, 공허한 ‘AI 3대 강국’의 꿈

딥시크 충격 AI전쟁 어디로 가나

최신 기사 2025.10.11. 인공지능이 세대·성별 간 갈등, 선입견 부추긴다

최신 기사 2025.09.21. 하다하다 속옷 바람 여배우까지… 연예인 ‘공항 패션’, 왜 민폐인가

최신 기사 2025.10.01. 도발하고 간 보는 러… 유럽 휘젓는 ‘하이브리드 전쟁 딜레마’

최신 기사 2025.05.08. “이주민 인력 정책 ‘노동허가제’로 바꾸고, 비자 완화해 정착 유도”

거버넌스 바꿔야 기업·주주가 산다

최신 기사 2025.02.01. 사랑하라, 한번도 상처받지 않은 것 처럼… 나를 잃고 나는 걸었네

최신 기사 2025.10.03. 파이널A를 가고 싶어요…천당과 지옥 갈림길까지 두 경기

최신 기사 2025.08.14. 스마트팜 기술 표준화해야 농업이 산다

K 스마트팜, FTA 파고를 넘다

최신 기사 2025.08.21. 맞아도 쉬쉬하는 체육계 폭력… “성적 지상주의 뿌리 뽑아야”

2030 새 대통령에게 바란다

최신 기사 2025.06.19. “가상자산, 선택 아닌 필수… 제도화는 ‘언제’ 아닌 ‘어떻게’의 문제”

[홍희경의 탐구] 과거·미래가 뒤섞인 시대… 현실이 된 ‘백 투 더 퓨처’ / 홍희경 논설위원

[천태만컷] 우화를 기다리며 / 이지훈 기자

[기고] 잔인한 이자율의 역사와 포용금융 / 김자봉 한국금융연구원 선임연구위원

[최성훈의 세세보] 33년 만의 판례 변경 / 최성훈 법무법인 은율 변호사

[열린세상] ‘유럽 모델’은 어디로 가는가 / 임명묵 작가

[길섶에서] 낙엽의 순서 / 오일만 논설위원

[세종로의 아침] 사행시 정권의 참모들 / 안석 사회2부 기자(차장급)

[서울광장] ‘거대한 체스판’의 승부, 귀퉁이의 착각 / 홍희경 논설위원

8일 서울 종로구 경복궁에 관람객들이 줄을 길게 서 있다. 추석 연휴인 9일까지 경복궁·창덕궁·창경궁·덕수궁 등 4대궁, 종묘, 조선왕릉이 무료로 개방된다.뉴스1

