관광객 몰린 경복궁… 연휴 기간 무료 개방

수정 2025-10-09 01:01 입력 2025-10-09 01:01

8일 서울 종로구 경복궁에 관람객들이 줄을 길게 서 있다. 추석 연휴인 9일까지 경복궁·창덕궁·창경궁·덕수궁 등 4대궁, 종묘, 조선왕릉이 무료로 개방된다.