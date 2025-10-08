사회 [포토] 서울역 귀경 행렬 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2025/10/08/20251008800002 URL 복사 댓글 0 수정 2025-10-08 15:15 입력 2025-10-08 11:30 1/ 6 이미지 확대 서울역 귀경 행렬추석 연휴 엿새째인 8일 서울역에 도착한 귀경객들이 열차에서 내려 이동하고 있다. 2025.10.8 연합뉴스 이미지 확대 연휴 엿새째 도로 상황은?추석 연휴 엿새째인 8일 서울 서초구 잠원나들목 인근 경부고속도로 상(왼쪽)?하행선에 차량들이 통행하고 있다. 2025.10.8 연합뉴스 이미지 확대 연휴 엿새째 도로 상황은?추석 연휴 엿새째인 8일 서울 서초구 잠원나들목 인근 경부고속도로 상(왼쪽)?하행선에 차량들이 통행하고 있다. 2025.10.8 연합뉴스 이미지 확대 관광객으로 붐비는 제주공항최장 열흘간의 추석 연휴 엿새째를 맞은 8일 제주국제공항 국제선 출발장이 제주 여행을 한 뒤 돌아가는 관광객들과 남은 추석 기간 해외여행을 하려는 사람들로 붐비고 있다. 2025.10.8 연합뉴스 이미지 확대 제주공항 귀경길추석 연휴 엿새째인 8일 제주국제공항이 제주를 떠나는 귀경객과 관광객들로 붐비고 있다. 2025.10.8 연합뉴스 이미지 확대 서울 도착추석 연휴 엿새째인 8일 서울역에 도착한 귀경객들이 열차에서 내려 이동하고 있다. 2025.10.8 연합뉴스 추석 연휴 엿새째인 8일 서울역에 도착한 귀경객들이 열차에서 내려 이동하고 있다. 온라인뉴스팀 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지