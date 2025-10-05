MBC, 故 오요안나에 공식 사과한다…모친 27일만에 단식 중단

MBC, 유족과 대국민 기자회견 연다

공식 사과·재발 방지 대책 발표

이미지 확대 고(故) 오요안나 MBC 기상캐스터. 오요안나 인스타그램 캡처

이미지 확대 고(故) 오요안나씨의 어머니 장연미(가운데)씨가 19일 오전 서울 중구 서울지방고용노동청 본청 앞에서 ‘MBC 오요안나 기상캐스터 사망 사건 고용노동부 특별근로감독 결과 규탄’ 긴급 기자회견에서 눈물을 흘리고 있다. 2025.5.19 뉴시스

직장 내 괴롭힘을 호소하며 숨진 고 오요안나 전 MBC 기상캐스터의 모친이 단식에 돌입한 지 27일 만에 사측과 합의하고 농성을 마무리했다.시민단체 엔딩크레딧과 직장갑질119는 5일 MBC와 유족 측의 장점 합의가 이뤄져 오 전 캐스터의 모친 장연미씨가 단식 농성을 중단한다고 밝혔다. 장씨는 서울 중랑구 녹색병원에 입원해 치료를 받는다.장씨는 MBC에 ▲대국민 기자회견을 통한 사과 및 사망 책임 인정 ▲재발방지 약속 ▲명예 사원증 수여 등 명예회복과 예우 ▲비정규직 고용구조 및 노동조건 개선을 요구해왔으며, 지난달 8일부터 서울 마포구 MBC 사옥 앞에서 단식 농성에 돌입했다.장씨와 시민단체들은 특히 MBC에 프리랜서인 기상캐스터의 정규직 전환 등 처우 개선을 요구해왔지만 MBC는 이에 난색을 표해왔다. 이에 유족 측과 MBC의 교섭이 결렬되기도 했다. 이어 MBC가 기존 기상캐스터 제도를 폐지하고 정규직 ‘기상기후 전문가’ 제도를 도입하기로 하자 유족 측은 “기존 기상캐스터들이 해고당할 것”이라며 반발했다.단체에 따르면 MBC는 고인에 대한 사과와 명예 사원증 수여, 재발방지책 약속 등의 내용을 담은 대국민 기자회견을 오는 15일 유족 측과 함께 여는 방안에 합의했다.또 기상기후전문가 제도와 관련해 기존 기상캐스터들에게 불이익을 주지 않는다는 전제로 기상캐스터 직무를 폐지하고 기상기후 전문가로 전환한다.MBC 본사에 마련된 오 전 캐스터의 추모 공간은 오 전 캐스터의 2주기인 내년 9월 15일까지 유지된다.오 전 캐스터는 지난해 9월 숨진 사실이 뒤늦게 알려졌는데, 오 전 캐스터의 휴대전화에서 직장 내 괴롭힘에 대한 호소 등이 담긴 원고지 17장 분량의 유서가 발견됐다.유족은 가해자로 지목된 기상캐스터 A씨를 상대로 소송을 제기했으며 현재 변론기일이 진행되고 있다.김소라 기자