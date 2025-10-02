아이 키우기 좋은 도시 경쟁 후끈..공공형 키즈카페 확산

이미지 확대 충북 진천군이 마련한 공공형 실내놀이터. 진천군 제공.

공공형 키즈카페가 전국으로 확산하고 있다.지자체들 사이에서 아이 키우기 좋은 도시를 만들기 위한 필수사업으로 인식되고 있어서다.충북 청주시는 청주랜드 1전시관을 공공형 실내놀이터로 리모델링한다고 3일 밝혔다.시는 71억원을 투입해 내년 8월까지 전체면적 2461㎡, 지하 1층~지상 3층 규모의 1전시관을 체험형 복합 놀이공간으로 바꾼다는 구상이다. 계절이나 날씨에 구애받지 않는 놀이공간을 제공하기 위해서다. 시는 이 사업을 위해 설계 공모를 추진해 최근 당선작을 선정했다.시 관계자는 “아이 키우기 좋은 도시를 만들기 위한 사업의 일환”이라며 “이용료 부담때문에 그동안 민간 키즈카페를 편하게 이용하지 못한 시민들을 위해 이용료를 저렴하게 책정할 것”이라고 말했다.경남 진주시도 공공형 키즈카페 조성을 추진중이다.진주시 공공형 키즈카페는 성북동 아동·복지센터 3층에 전체면적 477.84㎡ 규모로 조성된다. 우주항공도시 위상을 반영한 5개의 놀이공간으로 구성된다.충북 진천군은 지난 7월 가족 친화 공간인 꿈자람터를 준공했다. 덕산읍에 위치한 꿈자람터 1층에는 5세~10세 아이가 보호자와 함께 이용할 수 있는 실내놀이터가 꾸며졌다.지난해 전남 여수시는 폐교를 활용해 공공형 실내놀이터를 만들었다.놀이공간은 기존 교실을 활용해 센서(감지기)놀이터인 인터렉티브존, 교구나 역할 놀이를 할 수 있는 조물조물놀이존, 볼풀(ball pool), 밧줄오르기, 정글짐 등이 있는 우당탕탕놀이존 등으로 구성됐다.경남 하동군, 경북 청송군, 전북 부안군 등도 공공형 키즈카페를 만들어 운영 중이다.공공형 키즈카페는 저렴한 이용료 등으로 반응이 좋다. 서울 중랑구가 운영 중인 실내놀이터는 지난 8월말 기준 올해 누적 이용자가 3만 8122명을 기록했다. 중랑구는 2022년 1호점을 시작으로 올해 상반기 4호점을 개관했다.구는 공동육아방으로 운영 중인 3곳을 리모델링해 실내 놀이터 5~7호점으로 전환할 예정이다.청주 남인우 기자