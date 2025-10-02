대한매일상회 바로가기
부산항 추석연휴에도 정상운영

구형모 기자
수정 2025-10-02 15:31
입력 2025-10-02 15:31
부산항 신항 전경. 부산항만공사 제공
추석연휴에도 부산항이 추석 당일을 제외하고 정상운영된다.

부산지방해양수산청은 추석 연휴 기간(10.3.~9.)에도 수출입 화물을 차질없이 처리하고 항만 이용자 불편이 없도록 부산항 항만운영 특별대책을 수립·실시한다고 2일 밝혔다.

항만은 추석 당일을 제외하고 정상 운영되며, 추석 당일에도 긴급하게 처리해야 할 화물이 있는 경우 사전에 부두운영사에 요청하면 하역작업을 지원한다. 긴급 화물이 생길 경우를 대비해 항만근로자 교대 휴무, 긴급 연락망 유지 등 비상운영에 돌입한다.

또한 입출항하는 선박의 이·접안에 차질이 없도록 예선 업체와 도선사가 대기조를 편성해 연휴 기간 내내 평소 수준의 서비스를 제공하고, 선박 입출항 신고 등을 위한 항만물류정보시스템(Port-MIS)도 정상 운영한다.



항만용역업, 선용품공급업, 선박연료공급업 등 항만운송관련 사업체도 연휴 기간 동안 비상연락망을 구축하고 대기상태를 유지하며 선사 등 요청이 있는 경우 즉시 서비스를 제공할 계획이다.

구형모 기자
