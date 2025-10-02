“국수 맛있었잖아” 현수막 내건 한수원 관리자들 보직해임

한수원 “직원 역량 강화하고 소통 체계 개선할 것”

이미지 확대 한국수력원자력 월성원자력본부가 최근 경북 경주 시내에 내걸었다가 경주시민의 비판이 일자 당일 철거한 현수막. 더불어민주당 경주시지역위원회 제공

경주시민을 조롱하는 듯한 현수막을 내걸어 논란이 됐던 한국수력원자력(한수원) 월성원자력본부 관리자들이 보직 해임됐다.한수원은 2일 월성원자력본부의 관리부실 책임을 물어 본부장, 대외협력처장, 지역협력부장을 보직 해임하고 후임자를 배치했다고 밝혔다. 인사 조처와 함께 징계 절차도 진행될 예정이다.앞서 월성원자력본부는 지난달 15일 경북 경주시 16곳에 ‘5년 동안 월성원자력본부가 경주시 지방세로 2190억을 냈다지요?’, ‘이번 벚꽃 마라톤 때 월성본부가 무료로 주는 국수도 맛있게 먹었잖아!’, ‘경주시의 자랑 월성원자력본부, 항상 여러분과 함께합니다’라는 문구가 담긴 현수막을 설치했다. 이후 지역 주민을 조롱했다는 비판을 받고 2시간 만에 모두 철거된 것으로 알려졌다.당시 김민석 국무총리는 페이스북에 “한수원 월성본부가 제작해서 경주 시내 여러 곳에 설치한 현수막이 시민들을 분노하게 만들었다”며 “너무 모욕적”이라고 지적했다. 파문이 커지자 전대욱 한수원 사장 직무대행은 지난달 22일 경주상공회의소에서 기자회견을 열어 국민과 경주시민에게 사과했다.최근 문제가 된 월성원자력본부의 현수막 게시와 관련해 한수원은 소통 민감성 제고를 위한 직원 역량 강화와 소통 체계를 개선하기로 했다. ▲지역 소통 특화 교육 강화 ▲제3자 관점의 피드백 체계 구축 ▲의사결정 체계 강화 ▲점검 체계 마련 ▲지역 밀착 사회봉사 등을 한다. 또 이런 개선 활동이 잘 이행되는지 경영진이 직접 점검할 방침이다.세종 강동용 기자