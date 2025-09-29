대한매일상회 바로가기
김종철 신임 경남경찰청장 “기본·원칙 지키며 전문성 키워 든든한 이웃돼야”

이창언 기자
이창언 기자
수정 2025-09-29 15:24
입력 2025-09-29 15:24
김종철 제39대 경남경찰청장 취임식 모습. 2025.9.29. 경남경찰청 제공
김종철 제39대 경남경찰청장 취임식 모습. 2025.9.29. 경남경찰청 제공


김종철(55) 신임 경남경찰청장이 기본과 원칙, 전문성을 강조하며 공식 업무를 시작했다.

29일 김 청장은 취임사에서 “기본에 소홀해 국민에게 비난받은 경우가 있었던 만큼 규정과 절차를 준수하는 등 기본을 다지는 것이 무엇보다 중요하다”며 “법을 집행하는 경찰관이 법과 원칙에 어긋나는 행동을 한다면 아무리 좋은 치안성과를 거둔다고 하더라도 결코 도민에게 공감을 얻을 수 없다”고 밝혔다.

이어 “경찰이 곧 시민이고 시민이 곧 경찰이라는 말을 깊이 새기고 실천해야 한다”고 말했다.

김 청장은 ‘전문성’도 강조했다.

그는 “업무별 설명자료나 매뉴얼, 최신 판례, 법률정보까지 연구하고 내 것으로 만들어 치안전문가가 된다면 경남경찰에 대한 321만 도민 기대와 신뢰가 더욱 높아질 것”이라며 “당당하고 공정한 법 집행 속에서도 주민의 작은 목소리에도 귀 기울이고 융통성을 발휘하며 사회적 약자를 배려하는 것 또한 공정의 가치를 더 높이는 방법”이라고 밝혔다.

그러면서 김 청장은 “효능감 없는 치안 시책을 새로 발굴하거나 현장과 동떨어진 목표는 제시하지 않겠다”며 “우리 경험과 지혜를 모으고 열과 성을 다한다면 도민이 안심하고 생활할 수 있는 평온한 치안 상태를 유지할 수 있다고 확신한다. 도민에게 따뜻하고 든든한 이웃이 되어 달라”고 강조했다.

경남 함양 출신인 김 청장은 경찰간부후보생(45기)으로 임관했다.

서울경찰청 서초경찰서장, 청와대 국정상황실, 대구경찰청 공공안전부장, 강원경찰청 생활안전부장 등을 지냈다.

창원 이창언 기자
