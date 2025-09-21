‘울산 스토리 야시장’ 성료… 18일간 14만 6100명 찾아

이미지 확대 울산 태화강 국가정원에서 열린 ‘울산의 밤, 스토리 야시장’. 울산시 제공

울산 스토리 야시장에 14만 6100명이 찾았다.울산시는 지난 7월 18일부터 이달 13일까지 매주 금·토요일(18일간) 태화강 국가정원에서 ‘울산의 밤, 스토리 야시장’을 개최한 결과 총 6100명(하루평균 7690명)이 방문했다고 21일 밝혔다.또 먹거리, 독창적인 상품, 체험 프로그램 등 소상공인 37개 팀은 이번 야시장을 통해 누적 매출 2억 4000만원을 기록했다.특히 이번 야시장은 세계유산으로 등재된 울산 소재 반구천의 암각화를 주제로 열려 방문객들에게 그 가치를 알렸을 뿐 아니라 참여한 소상공인들에게 소득 증대 효과가 있는 것으로 분석됐다. 여기에다 같은 시기에 열린 ‘여름아 놀자 인(IN) 울산’, ‘태화강 대숲납량축제’ 등과 연계해 야시장이 울산을 대표하는 야간 관광 콘텐츠로 자리매김한 것으로 평가했다.이밖에 문화행사에서 지역 청년 예술인과 문화예술단체 등 20개 팀이 총 36회의 거리공연을 진행해 현장에 활기를 더했다.시는 오는 12월 울산대공원에서 성탄절을 주제로 하는 겨울 축제인 ‘크리스마스 시장’을 개최할 예정이다.울산 박정훈 기자