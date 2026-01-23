메뉴
[천태만컷] 비는 모두에게 내렸지만

홍윤기 기자
홍윤기 기자
수정 2026-01-23 00:34
입력 2026-01-23 00:08
비는 모두에게 내렸지만
비는 모두에게 내렸지만 부를 상징하는 프랑스 샹젤리제 거리. 패스트푸드 음료 컵을 앞에 둔 채 무릎을 꿇고 앉아 있는 한 노숙인이 있습니다. 그 주변으로는 형형색색의 우산을 쓴 사람들이 지나갑니다. 화려한 색의 대비가 안타까움을 자아냅니다.
홍윤기 기자


부를 상징하는 프랑스 샹젤리제 거리. 패스트푸드 음료 컵을 앞에 둔 채 무릎을 꿇고 앉아 있는 한 노숙인이 있습니다. 그 주변으로는 형형색색의 우산을 쓴 사람들이 지나갑니다. 화려한 색의 대비가 안타까움을 자아냅니다.

홍윤기 기자
2026-01-23 25면
