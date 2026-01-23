사설·오피니언 천태만컷 [천태만컷] 비는 모두에게 내렸지만 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/editOpinion/photo-cut/2026/01/23/20260123025003 URL 복사 댓글 0 홍윤기 기자 수정 2026-01-23 00:34 입력 2026-01-23 00:08 이미지 확대 비는 모두에게 내렸지만 부를 상징하는 프랑스 샹젤리제 거리. 패스트푸드 음료 컵을 앞에 둔 채 무릎을 꿇고 앉아 있는 한 노숙인이 있습니다. 그 주변으로는 형형색색의 우산을 쓴 사람들이 지나갑니다. 화려한 색의 대비가 안타까움을 자아냅니다.홍윤기 기자 부를 상징하는 프랑스 샹젤리제 거리. 패스트푸드 음료 컵을 앞에 둔 채 무릎을 꿇고 앉아 있는 한 노숙인이 있습니다. 그 주변으로는 형형색색의 우산을 쓴 사람들이 지나갑니다. 화려한 색의 대비가 안타까움을 자아냅니다. 홍윤기 기자 2026-01-23 25면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지