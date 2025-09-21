22일부터 독감 국가예방접종…“11월 내 접종 권고”

이미지 확대 16일 광주 북구보건소 접종실에서 직원들이 독감(인플루엔자) 무료 예방접종(22일) 날을 앞두고 관내 의료기관 백신 소진 시 추가 공급할 백신의 수량을 확인하고 있다. 2025.9.16 광주 북구 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

22일부터 내년 4월 30일까지 2025~2026절기 인플루엔자(독감) 국가예방접종이 시행된다. 무료 접종 대상은 생후 6개월부터 13세까지의 어린이, 임신부, 65세 이상 고령자다. 전문가들은 최근 독감 유행이 11월로 앞당겨져 고위험군은 가급적 유행 전에 접종을 마치는 것이 좋다고 권고한다.이번 접종은(접종력이 없거나 기존 1회만 맞은 6개월 이상 9세 미만)부터 시작한다. 이어부터는(2회 접종 대상 외 6개월 이상 13세)와 임신부가 접종을 시작한다. 65세 이상 고령자는부터 차례로 접종이 진행된다.부터,부터 맞을 수 있다.올해부터는 기존 4가 백신에서 B형 야마가타 계통을 제외한 3가 백신으로 바뀌었다. 질병관리청은 효과와 안전성은 4가 백신과 차이가 없다고 설명했다.코로나19 백신도 함께 접종할 수 있다. 65세 이상 고령자는 독감 예방접종 일정에 맞춰 코로나19 예방접종도 받을 수 있으며, 접종 부위만 다르게 하면 동시 접종이 가능하다.무료 지원 대상이 아닌 경우에도 지정 의료기관에서 유료 접종이 가능하다. 일부 지자체는 별도 지원 사업을 운영하므로 관할 보건소에 확인하는 것이 좋다. 전국 약 2만 3000곳의 지정 의료기관과 보건소에서 접종할 수 있으며, 예방접종도우미 누리집에서 가까운 기관을 확인할 수 있다. 접종 시 신분증을 지참해야 한다.접종 전에는 건강 상태를 확인하는 것이 중요하다. 발열이나 컨디션 이상이 있을 경우 며칠 뒤로 미루는 것이 바람직하다. 접종 후에는 주사 부위를 문지르지 말고 의료기관에서 20~30분간 머물며 이상 반응 여부를 살펴야 한다. 아나필락시스(중증 알레르기 반응)는 대부분 30분 안에 나타나므로 주의 깊은 관찰이 필요하다.전문가들은 접종 후 약 2주 뒤 항체가 형성되며, 건강한 성인 기준 70~90% 예방 효과가 있다고 설명했다. 100% 감염 예방은 어렵지만 입원과 사망 위험을 크게 줄일 수 있다.이현정 기자