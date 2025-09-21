나주시, 반려견과 함께 즐기는 ‘멍멍파크 페스티벌’ 연다

10월 4일 나주대교 인근 반려견 플레이그라운드

이미지 확대 2025 나주 영산강 멍멍파크 페스티벌 포스터.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

전남 나주시는 책임 있는 반려 문화 확산을 위해 오는 10월 4일 나주대교 아래 반려견 플레이그라운드에서 ‘2025 영산강 멍멍파크 페스티벌’을 개최한다고 19일 밝혔다.올해로 2회째를 맞는 이번 행사는 단순한 반려동물 축제를 넘어, ▲유기견 입양 장려 ▲펫티켓 확산 ▲성숙한 반려 문화 정착을 목표로 기획됐다. 반려인은 물론 일반 시민도 함께 어울릴 수 있도록 다양한 참여형 프로그램과 정보 제공 부스가 마련된다.주요 프로그램으로는 △유기견 입양 홍보관·현장 상담 부스 △반려견 미션 마라톤(1.5㎞·3㎞) △반려견 패션위크 △멍멍 OX 퀴즈대회 △전문가 멍멍상담소 △체험존·플리마켓 등이 운영된다. 특히 동물등록제 안내, 펫티켓 교육 등 책임 의식을 높이는 홍보·체험 부스도 함께 마련돼 축제를 통해 실질적인 반려동물 문화 개선 효과가 기대된다.축제 무대가 되는 ‘영산강 반려견 플레이그라운드’는 6600㎡(약 2000평) 규모의 반려견 전용 놀이터로, 나주시가 추진 중인 ‘영산강 반려동물 테마파크 조성사업’의 1단계 기반 시설이다. 향후 교육·체험·문화 교류가 어우러지는 복합 힐링 공간으로 확장될 계획이다.윤병태 나주시장은 “이번 축제는 입양, 책임, 공존이라는 메시지를 담은 의미 있는 시작점”이라며 “나주가 성숙한 반려동물 문화를 선도하는 도시로 자리매김하는 계기가 될 것”이라고 말했다. 이어 “반려동물과 시민이 함께 행복한 도시를 만들기 위해 최선을 다하겠다”고 강조했다.나주 서미애 기자