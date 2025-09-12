사회 [포토] ‘안심 등·하교’ 초등학교 앞 배치된 경찰 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2025/09/12/20250912800002 URL 복사 댓글 0 수정 2025-09-12 15:01 입력 2025-09-12 11:02 1/ 10 이미지 확대 최근 전국에서 어린이 약취·유인 범죄가 잇따르는 가운데 대구경찰청은 초등생 등·하굣길 순찰을 강화하며 총력 대응에 나섰다.12일 대구 한 초등학교 앞에서 동촌지구대, 기동순찰대 경찰관들이 초등생 하굣길 순찰 활동을 하고 있다. 2025.9.12연합뉴스 이미지 확대 최근 전국에서 어린이 약취·유인 범죄가 잇따르는 가운데 대구경찰청은 초등생 등·하굣길 순찰을 강화하며 총력 대응에 나섰다.12일 대구 한 초등학교 앞에서 동촌지구대, 기동순찰대 경찰관들이 초등생 하굣길 순찰 활동을 하고 있다. 2025.9.12연합뉴스 이미지 확대 최근 전국에서 어린이 약취·유인 범죄가 잇따르는 가운데 대구경찰청은 초등생 등·하굣길 순찰을 강화하며 총력 대응에 나섰다.12일 대구 한 초등학교 앞에서 동촌지구대, 기동순찰대 경찰관들이 초등생 하굣길 순찰 활동을 하고 있다. 2025.9.12연합뉴스 이미지 확대 최근 초등학생 납치 미수 등 아동 대상 범죄가 잇따르는 가운데 12일 서울의 한 초등학교 앞에 경찰이 배치되어 있다. 2025.9.12 연합뉴스 이미지 확대 최근 초등학생 납치 미수 등 아동 대상 범죄가 잇따르는 가운데 12일 서울의 한 초등학교 앞에 경찰이 배치돼 있다. 2025.9.12 연합뉴스 이미지 확대 최근 초등학생 납치 미수 등 아동 대상 범죄가 잇따르는 가운데 12일 서울의 한 초등학교 앞에 경찰이 배치되어 있다. 2025.9.12 연합뉴스 이미지 확대 최근 초등학생 납치 미수 등 아동 대상 범죄가 잇따르는 가운데 12일 서울의 한 초등학교 앞에 경찰이 배치되어 있다. 2025.9.12 연합뉴스 이미지 확대 최근 초등학생 납치 미수 등 아동 대상 범죄가 잇따르는 가운데 12일 서울의 한 초등학교 앞에 경찰이 배치되어 있다. 2025.9.12 연합뉴스 이미지 확대 12일 서울 광진구 양남초등학교 학생이 초등안심벨 사용법을 배우고 있다. 2025.9.12 공동취재 이미지 확대 초등학생 납치 미수와 같은 아동 대상 범죄가 연이어 발생해 불안감이 커지고 있는 가운데, 12일 서울 광진구 양남초등학교에서 어린이들이 안심벨을 누르는 교육을 받고 있다. 2025.9.12 공동취재 최근 초등학생 납치 미수 등 아동 대상 범죄가 잇따르는 가운데 12일 서울의 한 초등학교 앞에 경찰이 배치되어 있다. 온라인뉴스팀 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지