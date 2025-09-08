“인천·부산 학교에 폭발물 설치” 일본발 팩스에 학생 대피 소동

이미지 확대 서울신문DB

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

인천과 부산에 있는 중·고등학교에 폭발물을 설치했다는 팩스가 수신돼 학생들이 긴급 대피했다.8일 경찰에 따르면 이날 오전 10시쯤 인천 강화군의 고등학교 2곳과 서구 고등학교 1곳에서 “일본 변호사 명의의 폭발물 설치 협박 팩스를 받았다”는 신고가 경찰에 접수됐다.경찰은 이들 학교에 출동해 교내 수색을 벌였으나 폭발물을 발견되지 않았다. 경찰 수색이 끝난 후 대피했던 학생들은 교실로 복귀했고 경찰은 인근 지역 순찰을 강화했다.앞선 이날 오전 9시 30분쯤에는 부산 북구 소재 중학교와 만덕동에 있는 중학교 2곳에 폭발물을 설치했다는 일본발 팩스가 접수됐다. 경찰이 수색에 나섰지만 역시 위험물질은 없었다.부산에서는 지난달 29일에도 고등학교 2곳에 폭발물을 설치했다는 일본발 팩스가 접수돼 경찰이 수색에 나섰으며, 수색 결과 허위 협박으로 판명 났다.일본 변호사를 사칭하는 폭발물 설치 협박은 국내에서 2023년부터 계속되고 있으나 모두 장난 또는 모방범죄로 확인됐다.강남주 기자 정철욱 기자