제주 163개 행사·축제때 237만개 다회용기 지원… 폐기물 50t 줄였다

제주도는 ‘다회용기 이용 지원 사업’을 통해 지난헤부터 올해 8월까지 163개 행사·축제에 약 237만여 개의 다회용기를 지원해 50t규모의 폐기물 감량 효과를 거뒀다.제주도는 도내 행사·축제에서 발생하는 폐기물 문제 해결에 본격 나선 가운데 8월말 ‘친환경 축제 운영 가이드라인’을 수립·배포하고 시행에 들어갔다며 8일 이같이 밝혔다.도는 연간 80여 개 축제에서 일회용품 사용을 차단하고 지속가능한 축제 문화를 정착시키겠다는 계획이다.그동안 제주지역 대규모 행사에서는 일회용품 사용 증가로 인한 환경오염 문제가 꾸준히 제기돼 왔다. 특히 방문객이 대거 몰리는 축제 현장에서는 일회용 용기와 포장재 사용이 크게 늘어나 폐기물 처리 부담이 가중되는 상황이었다.새로운 가이드라인은 축제 전·중·후 3단계로 나눠 체계적인 실천방안을 제시했다. 축제 기획 단계부터 친환경 요소를 반영하고, 운영 과정에서는 실시간 모니터링을, 중료 후에는 성과 분석을 통해 지속적인 개선이 이뤄지도록 설계했다.특히 축제 개최 전에는 ‘일회용품 없는 축제’ 계획을 수립하고 관련 예산을 확보하도록 했다. 다회용기 사용이 가능한 음식과 참여 단체를 우선 선정하는 것도 포함된다.운영 단계에서는 품목별 다회용기 공급과 함께 다회용기 회수함을 현장에 배치한다. 방문객들에게는 일회용품 사용 자제를 적극 홍보하고, 친환경 운영 상황을 모니터링한다.축제 종료 후에는 폐기물 발생량, 다회용기 이용 실적, 참가자 만족도 등을 종합 분석해 다음 행사 개선방안을 도출한다.내년에도 국비사업으로 다회용기 이용지원사업을 계속 이어갈 도는 여기서 한발 더 나아가 관련 조례 개정도 추진한다. 향후 공공예산이 투입되는 모든 행사·축제에서 일회용품 저감 계획 수립과 예산 반영을 의무화할 방침이다. 운영 체계는 도 소관 축제는 제주도가, 행정시 및 읍면동 소관 축제는 각 행정시가 지원 및 관리하는 방식으로 역할을 분담한다.강애숙 제주도 기후환경국장은 “이번 가이드라인은 축제를 일회용품 제로 축제로 전환하기 위한 구체적 로드맵”이라며 “도민과 관광객이 함께 즐기면서도 환경을 생각하는 축제 문화를 제주도가 앞장서서 만들어가겠다”고 말했다.제주 강동삼 기자